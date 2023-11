GOUPIL, Rock



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le premier novembre 2023, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédé monsieur Rock Goupil, fils de feu Wilbrod Goupil et feu Rosa Brousseau, il était originaire de St-Cyprien de Dorchester et demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse madame Hélène Roy, ainsi que ses enfants : Mario, Marie-Josée, René, Martine et Luc. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs : feu Gabrielle, Carmelle, Camile, feu Gaston, feu Wilfrid (son épouse feu Micheline), feu Gisèle (son époux feu Germain Racine), Guy et Parise. Il laisse également dans le deuil, plusieurs petits-enfants : Kevin, Alexandre, Audrey, Guillaume, Marie-Gabrielle, Mathieu, Jean-Christophe, Marc-Antoine et Jade, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces et autres membres de la famille, et de nombreux amis. La famille vous invite à rendre un dernier hommage à Monsieur Goupilà partir de midi pour les condoléancesLa famille a confié monsieur Goupil au :