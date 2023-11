Des traités violés depuis 150 ans pourraient coûter 126 milliards $ aux gouvernements

Les gouvernements fédéral et de l’Ontario sont en attente d’un jugement de la Cour suprême qui pourrait éventuellement les obliger à verser jusqu’à 126 milliards $ à 21 Premières Nations du nord de l’Ontario totalisant 35 000 habitants.

Le plus haut tribunal au pays se penche présentement sur deux causes de non-respect de traités. En 1850, les Anichinabés habitant sur les rives nord du lac Huron et du lac Supérieur avaient accepté de céder leurs terres à la Couronne britannique, en retour d’une rente annuelle par personne qui devait augmenter en fonction du développement économique.

Or, la rente a bien été augmentée pour atteindre 4 $ par personne en 1875, mais elle est restée inchangée au cours des 148 années qui ont suivi.

Les Premières Nations, qui estiment que le pays a pu s’enrichir grâce à leurs territoires cédés, ont saisi la Cour supérieure de l’Ontario pour le non-respect des traités, après avoir reçu une proposition de règlement de 10 milliards $.

Selon ce qu’avait plaidé l’économiste récipiendaire du prix Nobel Joseph Stiglitz devant la Cour de l’Ontario à titre de témoin expert, les peuples autochtones pourraient recevoir une compensation pouvant aller jusqu’à 126 milliards $ en raison des ressources exploitées sur leurs territoires, comme le bois et les mines. Le gouvernement de l’Ontario, lui, avait plaidé que le développement des infrastructures dans le nord lui avait fait «perdre» entre 7 et 12 milliards $.

Mardi, le gouvernement a reconnu devant la Cour suprême que les traités n’ont effectivement pas été respectés.

«Je reconnais que 150 ans sans augmentation après 1875 constituent un manquement à l’honneur de la Couronne. [...] Je ne tente pas de plaider pour demander une absolution», a affirmé l’avocat du gouvernement de l’Ontario, Peter Griffin, cité par le «Globe and Mail».

Cependant, les gouvernements jugent que ce n’est pas à la cour de déterminer le montant des compensations qui doivent être versées. Les tribunaux doivent se contenter d’édicter des lignes directrices pour permettre aux partis de négocier, ont avancé les procureurs.