MOFFET GAGNON, Pauline



À la Résidence Côté Jardins, le 17 octobre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Pauline Moffet, épouse de feu monsieur Armand Gagnon. Elle était la fille de feu dame Marie-Thérèse Leclerc et de feu monsieur Adélard Moffet. Elle demeurait à Neufchâtel. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence funéraire Réjean Hamel (& Filles) Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesde 12h à 14het de là, au cimetière paroissial pour l'inhumation des cendres. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Claude (Francine Gagné), feu Réjean (Carmelle Vigneault), Gaétane (Yvon Champagne), Pierre (Lucie Auclair), Yvan (Linda Drouin); ses petits-enfants: Julie, Isabelle, Cinthia, Jennifer, Martin, Natacha, Jean-François, Vincent, Virginie, Claudia ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Mathieu (feu Mina Talbot) feu Jeannine, Noëlla, feu Marcel (Huguette Villeneuve), Lucien (Pierrette Paquet), Raymonde (feu Jean-Guy Paquet), Jeanne-D'arc (feu Doug Holmes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du 3ième étage de la Résidence Côté-Jardins et les Dres Julie Lemay, Suzanne Bouchard pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut St-Laurent Côté Jardins.