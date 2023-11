AUBÉ, Michel



Au CHSLD de Saint-Raphaël-de-Bellechasse, le 26 octobre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Aubé, époux de madame Micheline Godbout. Il était le fils de feu madame Cécile Gagnon et de feu monsieur Réal Aubé. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse, originaire de Notre-Dame-de-La Doré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Steeve (Mélanie Blais) et Marie-Josée (Patrick Jean); ses petits-enfants : Christopher, Carolane, Félix-Antoine et Mathias Aubé ainsi que Anne-Catherine, Charles-Alexandre, Sarah-Maude et Louis-Jacob Jean. Il était le frère de : feu Ginette (feu Jean-Guy Bolduc), Francine (Marcel Chamberland), Réal (Dorothée Dufour), Guy (Sonia Gosselin), Monique, René-Marie, Céline (Pierre Gilbert), Sylvie (Jacques Lemelin), Réjean (Marleine Lévesque). Il était le gendre de feu Lucien Godbout et de feu Madeleine Laflamme et le beau-frère de : Gilles Godbout, Diane Godbout (Jacques Arbour), Ghyslain Godbout (Marlène Chamberland) et Ginette Godbout. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour leur accompagnement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 730 Avenue Taniata, Local 110, Lévis, QC G6Z 2C5. Les membres de la famille vous accueilleront à, à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées en terre au cimetière de Saint-Raphaël. La direction des funérailles a été confiée à la