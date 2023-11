AUMOND, Monique



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er octobre 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Monique Aumond, fille de feu madame Thérèse St-Georges et de feu monsieur Alpha Aumond. Native de St-Lambert-de-Desmeloizes, elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Vincent Leclerc (Céline Aubourg), David Leclerc (Mélanie Gagné), Amélie Leclerc et Félix Leclerc (Charline Chevalier); ses petits-enfants: Anthony et Ariane Garneau, Edwin et Mina Leclerc; Henri et Mathéo Chevalier Leclerc; ses frères et sœurs: Jeannine, Sylvio (Nicole Lachapelle), Colombe (Gilles Lachapelle), Laurette, Christiane et Claude (Ramata Aumond Sawadogo); les membres de la famille Leclerc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s incluant les membres du Cercle de Fermières de Charlesbourg. Un remerciement spécial au personnel de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec, G1V 4G5, 418-656-8711, www.iucpq.qc.ca