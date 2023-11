PAQUET, Madeleine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Madeleine Paquet. Elle était l'épouse de feu Jean-Paul Martel, fille de feu Alice Martel et de feu Samuel Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son petit-fils Jimmy L. Martel; ses arrière-petits-fils : Brandon et Cédric; ses frères et soeurs : Maurice (Ginette Verret), Micheline (feu Georges-Émile Rhéaume), André (Céline Morin), Lise (Réjean Réhaume) et Monique (Carol Piton); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Martel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Jean Paul et son fils Daniel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, au 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc), G1J 5B3, tél.: 1-800-363-0063, site web: www.fqc.qc.ca