VAILLANCOURT, Jean



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 21 octobre 2023 à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean Vaillancourt, époux de dame Angèle Paré. Il était le fils de feu monsieur Antoine Vaillancourt et de feu dame Yvonne Crépeault. Il demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Angèle, ses filles et ses gendres : Josée (Steeve Simard) et Guylaine (Claude Boulanger); ses petits-enfants : Alexanne (Véronique), Sarah-Maude (Antoine), Charles-William (Blanche), Laurianne (Brendan); son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur : feu Claire (Jean-Claude St-Hilaire), Lisette, Lucien (Francine Plouffe), Mariette (Jean-René Fortin), Christianne (Jacques Tremblay); sa belle-mère : dame Fernande Gagnon (feu Paul Paré); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Paré : Olivette (feu Rémi Poulin), Carol (Johanne Fortin) et Yolande (Claude Boucher). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, plus particulièrement les médecins Robert Cadrin, Pierre Boutet et Christine Lemay pour la qualité des très bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, QC, G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ .