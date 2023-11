LEBEL, Léona



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 23 octobre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Léona Lebel, épouse de feu monsieur Germain Royer, fille de feu dame Claudia Thériault et de feu Évariste Lebel. Elle demeurait à Québec.. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 10 heures pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Vital, Aliette, Normande, Huguette, Aline et Francine; ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De même que ses neveux et nièces qui l'ont accompagnée tout au long de son cheminement : Marie-Brigitte Bilodeau, Jean-Nil Thériault, France Tardif, Renelle Thériault, Marjolaine Lebel et Guylaine Bélanger. L'ont précédée, ses frères et soeurs : Hector, Hermance, Berthe, Rosienne, Charline, Alain et Céline. La famille tient à remercier tout particulièrement madame Nancy Hétu ainsi que le personnel du Gibraltar pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084. www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don