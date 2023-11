THIBOUTOT, Louis-Sébastien



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec est décédé, le 22 octobre 2023, à l'âge de 49 ans et deux mois, monsieur Louis-Sébastien Thiboutot. Il était le fils de feu Mariette Dubé et de feu Alyre Thiboutot. Il est né à Québec où il y demeurait.Les cendres seront déposées avec celles de son père, monsieur Alyre Thiboutot, dans un cadre intime, au Mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont, 701 avenue Nérée-Tremblay, Québec, QC G1N 4R8 à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son oncle Réjean (Francine Chouinard) de la famille Thiboutot; ses oncles et tantes de la famille Dubé : Céline, Laurent (feu Lorette Beaulieu), Monique (feu Lionel Rainville), André (Lise Bernard), Michel (Huguette Paquin), Francine et Jacqueline (Daniel Thériault) de même que ses cousins, cousines, et ami(e)s très chers(ères) et fidèles. Il est allé rejoindre ses grands-parents Alphonse Thiboutot, Louise-Anna Moreau, Paul-Émile Dubé et Marie-Berthe Lemieux ainsi que ses oncles et tantes de la famille Thiboutot : Gemma (feu Napoléon Dubé), Jeanne (feu Jean-Louis Soucy), Louis-Alphonse, Jacques (Doris Lebel), Claude (Madeleine Legros) et Paul-Émile (feu Edith Minier). La famille tient à remercier M. Renaud Camiré, responsable de la famille d'accueil où Louis-Sébastien a trouvé l'écoute et des réponses chaleureuses à ses besoins. Des remerciements au CIUSSS de la Capitale : les intervenant(e)s ont veillé au bien-être de Louis-Sébastien, avec communications franches et généreuses.