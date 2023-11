CÔTÉ, Diane



Suite à un long combat contre le cancer, madame Diane Côté est décédée en toute sérénité et entourée de l'amour des siens, à l'âge de 66 ans et 5 mois, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 octobre 2023. Elle était la fille de madame Gisèle Poliquin et de feu monsieur Jean-Guy Côté. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses frères : André Côté (Lucie Bélanger) et Jacques Côté (Johanne Joncas), sa soeur Johanne Côté, ses nièces : Karine Boivin (Nicolas St-Amour), Vanessa Boivin (Anthony Pépin), son neveu Jean-Philippe Côté (Anie-Pier Gagnon); ses petites-nièces : Éloïse St-Amour, Killiane St-Amour et Béatrice Boivin-Pépin, ainsi que ses nombreux oncles, tantes, cousin(e)s et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis (cancérologie) pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Si vous désirez souligner la vie de Diane vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tél. : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Société de recherche sur le cancer, téléphone : 1-866-343-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca.