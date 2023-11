SYLVAIN, Pierrette Deschênes



Au CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de St-Michel-de-Bellechasse, le 16 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Pierrette Deschênes, épouse de M. Paul-Emile Sylvain. Elle demeurait à St-Michel-de-Bellechasse., où la famille sera présente à compter de 12h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial. Les gens qui le désirent, pourront visionner la cérémonie via une diffusion web en direct ou en différée via le site web: https:// cmatv.ca/fr/ =funerailles-diffusion/. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (Sylvain Millaire), Gilles (Brigitte Hamel) ; ses petits-enfants : Marc-Antoine Millaire (Andrée-Anne Fortin), Isabelle Millaire (Jonathan Chabot), Alexis et Louis-Etienne Sylvain; ses arrière-petits-enfants : Anabelle et Magalie Millaire, Rose et Olivier Chabot. Elle était la soeur de : feu Maurice (feu Rachel Landry), Marguerite (feu Marius Anctil), Jean-Guy (Lucille Pelletier), feu Benoit (Rolande Labrie), feu Marc, Pierre (Jeannette Pelletier), feu Michel (Lorraine Levesque), Jean-Louis (Huguette Proulx), feu Denis (Denise Miville-Deschênes), Lucie (feu Denis Couture, Gabriel Leclerc), Hélène (Réjean Nadeau), Jacques (Colette Pelletier). De la famille Sylvain, elle était la belle-soeur de : Sr Thérèse, N.D.P.S., Michel (feu Micheline Savoie), Gabrielle (feu Marcel Béland) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. La famille remercie le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de St-Michel pour les bons soins prodigués ainsi que les différents intervenants de la Coopérative de la Rive-Sud (en particulier Sophie Thériault et Guylaine Chénard) et du CISSS de Chaudière-Appalaches qui sont venus à la maison lui apporter des soins et du soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Benoit de Bellechasse (St-Michel-de-Bellechasse) ou à un organisme qui vous tient à coeur. La direction des funérailles a été confiée à la