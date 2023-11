LAPOINTE, Marcel



À la Maison Michel-Sarrazin, le 11 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marcel Lapointe, époux de feu madame Marielle Deschênes, fils de feu madame Carmen Crépeault et de feu monsieur Adrien Lapointe. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils : Simon (Annie de Beaumont) et Michel; ses petits-enfants : Justine, William et Bastien; sa soeur Reine (Benoît Bédard); ses belles-soeurs, ses beaux-frères et les autres membres de la famille ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h à 11h.. La famille remercie le personnel du CHU de Québec et de la Maison Michel-Sarrazin pour leur accompagnement, leur humanité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO) du CHU de Québec. Site web : https://fondationduchudequebec.org/dons-recherche/