PARADIS ROBERT, Jeannine



À l'IUCPQ, le 26 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jeannine Paradis, épouse de feu monsieur Jean-Louis Robert. Elle était la fille de feu monsieur Georges Paradis et de feu madame Hélène Levasseur. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, son beau-frère monsieur Jean-Guy Bédard (feu Georgette Paradis) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille souhaite remercier monsieur Jean-Guy Bédard pour sa présence auprès de madame Paradis, tout le personnel soignant du 2e étage du Domaine St-Dominique ainsi que la Dr Catherine Vaillancourt pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Moisson Québec. Site web : https://moissonquebec.com/