BOUCHER, Soeur Annette, CND

Soeur Saint-Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, le 31 octobre 2023, à l'âge de 81 ans, dont 61 ans de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée soeur Annette Boucher. Elle était la fille de feu monsieur Louis Boucher et de feu madame Gabrielle Anctil de La Pocatière.Outre les membres de sa communauté et les personnes associées de la CND, soeur Annette laisse dans le deuil son frère Antoine (Irène Carrier, feu Rita Jeffrey), sa soeur Madeleine (feu Roger Pelletier), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre dans la maison du Père ses frères : Jean-Marie (feu Monique Potvin), André (feu Noëlla Lepage), Benoit (feu Andréa Robinson) et ses soeurs : Rita (feu Benoit Jean) et Cécile (feu Gustave l'Heureux).Les soeurs de la CND, les parents et ami(e)s recevront les condoléances à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Les religieuses remercient sincèrement les prêtres desservants du Domaine Mahonia ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement et leur compassion.