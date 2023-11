Fin d'une époque: Réseau Contact met fin à ses activités

C'est la fin d'une époque: le site Web de rencontres amoureuses Réseau Contact cessera ses activités à la fin du mois. Malgré la compétition de plus en plus féroce dans le domaine, l’entreprise explique que ce n'est pas parce que les membres n'étaient pas au rendez-vous.

Les 115 000 membres de Réseau Contact ont reçu un courriel dans les derniers jours, les avisant que le site fondé en 1996 cesserait ses activités le 30 novembre prochain.

«Après plus de 25 ans d’existence, c’est avec un pincement au cœur que nous devons vous annoncer la fermeture de Réseau Contact. Sachez que cette décision n’a pas été facile à prendre. Elle est le résultat d’une réflexion qui s’est installée à la suite de diverses circonstances indépendantes de notre volonté», précise l’entreprise sur son site web, en remerciant ses membres pour leur fidélité. «Et quelle fierté de constater les innombrables mariages, les enfants et les belles histoires d’amour issus de notre plateforme!» ajoute-t-elle.

Dans une déclaration écrite transmise à TVA Nouvelles, l’entreprise propriétaire de Réseau Contact, MDF commerce, explique que Réseau Contact [...] n’affichait aucunement des résultats décevants. Néanmoins, des investissements auraient été nécessaires, entre autres pour s’ajuster afin de respecter les nouvelles lois sur la protection de la vie privée au Canada relativement à la protection des renseignements personnels (par exemple la Loi 25 au Québec).

Pour l’animateur du podcast d’actualité numérique «Mon Carnet», Bruno Guglielminetti, cette fermeture n’est pas surprenante. «Réseau Contact, ils se sont quand même renouvelés et réinventés. Je pense notamment en 2016 où ils avaient fait une opération de remise à neuf de leur présence, ils avaient une application, sauf que la compétition, elle est féroce dans ce domaine-là, et les Tinder de ce monde ont vraiment une grosse partie du marché. C’est un peu difficile de rivaliser avec les Américains», précise-t-il.

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

La Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi 25) est-elle trop sévère? Non, plutôt nécessaire, croit l’expert.

«Du point de vue du citoyen, c’est une bonne nouvelle et c’est une Loi qui est importante, parce que ça donne du pouvoir au citoyen d’être rassuré de la bonne gestion des informations qui le concernent dans les entreprises, mais c’est sûr que pour les entreprises, c’est laborieux et ça demande des investissements en temps et en argent», dit M Guglielminetti.

Sur Réseau Contact, les membres ont en moyenne entre 50 et 55 ans, et plus de 70 % sont âgés de 40 ans et plus. Il est dorénavant impossible de s’abonner, et ceux qui avaient contracté un abonnement seront remboursés, assure l’entreprise.

De plus en plus de choix pour rencontrer

Au-delà des applications connues comme Tinder ou Bumble, par exemple, de plus en plus de groupes amateurs existent pour rencontrer en 2023, d’abord en ligne, puis en personne.

C’est le cas du groupe Facebook Plein air & célibataires, lancé en mai 2021. Déjà heureux d’avoir 500 membres en peu de temps, les administrateurs comptent maintenant plus de 24 000 abonnés à travers la province.

Bénévolement, les membres organisent des activités plein air qui permettent aux gens de se rencontrer et de créer des liens d’amitié, parfois plus.

Elle a vraiment été créée pour ceux qui cherchent des relations sérieuses, et ça fonctionne. Un premier couple formé grâce à la page a d’ailleurs eu un bébé, ces derniers mois.

«C’est la possibilité de rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que nous», explique une administrative de Plein air & célibataires, Sophie Gougeon, qui a elle-même trouvé l’amour grâce à la page. « Nous, nos membres sont des passionnés de plein air, c’est des gens qui aiment la randonnée, le paddleboard l’été, le ski, le camping. Quand on veut se mettre en couple, souvent, on cherche quelqu’un qui aime les mêmes choses que nous et on veut les partager avec la personne aimée. C’est ça, la beauté de notre groupe», conclut-elle.