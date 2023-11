Gagnante de 3M$: elle pourra gâter son mari atteint d’un cancer incurable avec un dernier voyage

Une quinquagénaire de Pennsylvanie qui peinait à joindre les deux bouts après que son mari ait été diagnostiqué d’un cancer incurable a remporté le gros lot de 3 millions de dollars, qui permettra au couple de profiter des derniers instants.

«Ça a été une bataille vraiment longue [...] On s'inquiétait de savoir comment on parviendrait à payer nos factures au début de l’année. L’un des plus grands rêves [de mon mari], c’est d’aller en Alaska. Donc on s’en va en Alaska. On va voyager et créer des souvenirs, et prendre soin de notre famille», a confié Penny Reep, 50 ans, lors de la remise d'un chèque symbolique jeudi dernier, selon «CBS News».

Deux semaines plus tôt, la femme s’était arrêtée brièvement dans un dépanneur «Rummy Mart» de Chicora en Pennsylvanie alors qu’elle se rendait chez le dentiste, au moment où elle aurait décidé d’acheter deux billets à gratter.

Sauf que la quinquagénaire, décrite par des proches comme une femme qui donne sans jamais rien attendre en retour, n’en aurait pas cru ses yeux en réalisant que l’un de ses billets venait de lui faire remporter 3 millions de dollars américains, selon le média local.

«J'ai attrapé le comptoir et j'ai commencé à pleurer», a-t-elle poursuivi.

Car pour la femme, le montant lui permettra profiter de chaque instant et de gâter son conjoint, Patrick, atteint d’un cancer «très rare et incurable», a-t-elle relaté les larmes aux yeux, à «CBS News». Elle prévoit notamment l’aider à réaliser son rêve de visiter l’Alaska.

«Nous ne savons pas combien de temps il lui reste à vivre. Il n'est plus en mesure de travailler et j'essaie de m'occuper de lui, mais j'ai aussi des problèmes de santé», a-t-elle poursuivi, main dans la main avant son partenaire de vie.

Outre le voyage et l’achat d’un nouveau pickup pour son conjoint, le couple ne prévoit pas d’extravagance, et veut simplement investir le montant.

«Mais maintenant, nous aurons des souvenirs pour toute une vie», a conclu la femme, reconnaissante.