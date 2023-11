Gaza: Trudeau appuie des génocidaires et leur fournit des armes

Le directeur du Bureau de New York du Haut-Commissariat aux droits humains, Craig Mokhiber, a présenté sa démission.

Sa lettre est sans équivoque et je cite: «Une fois encore, nous assistons à un génocide qui se déroule sous nos yeux, et l’Organisation que nous servons semble impuissante à l’arrêter... Qui plus est, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d’une grande partie de l’Europe sont totalement complices de cet horrible assaut. Non seulement ces gouvernements refusent de remplir leurs obligations conventionnelles “d’assurer le respect” des conventions de Genève, mais ils arment activement l’offensive, fournissent un soutien économique, des renseignements, et couvrent politiquement et diplomatiquement les atrocités commises par Israël.»

Rappelons que le Canada fournit des marchandises et des technologies militaires à Israël depuis plusieurs années. En 2021, cela représentait plus de 26 millions de dollars. Le Canada vend notamment des armes qu’il prohibe sur son propre territoire.

Trudeau se fait le complice de ce génocide palestinien annoncé.

Les gouvernements israéliens au-dessus des lois internationales

Depuis la création d’Israël, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté environ une centaine de résolutions condamnant cet État. Il lui a été demandé, notamment, d’arrêter ses colonies, de se retirer des territoires occupés de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, d'indemniser les réfugiés et de les laisser revenir dans leurs foyers.

Par conséquent, au regard du droit international, toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sont illégales. Cela n’a nullement empêché les gouvernements israéliens successifs de poursuivre et d'intensifier leur politique de colonisation, à tel point qu’en mars 2022, le nombre de colons avait atteint le chiffre de 700 000.

Une politique d’apartheid

Depuis plus de 70 ans, Israël maintient une politique d’apartheid sur le peuple palestinien. Outre le blocus de Gaza, qui a été instauré en 2007, il y a eu la construction de ce mur en 2002, dont 80% de la structure se trouve en territoires occupés.

La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif de 2004, a d'ailleurs établi «que la construction du mur ainsi que le régime qui lui était associé étaient contraires au droit international». Elle a également mentionné «qu’Israël ne pouvait se prévaloir du droit de légitime défense et de l’état de nécessité» pour justifier l’instauration de ce mur.

Puis, il y a ces checkpoints où, bien souvent, les Palestiniens subissent toutes sortes d’humiliations et de violences.

Et ça se dit la seule démocratie au Moyen-Orient!

Israël et les enfants

Si vous voulez éliminer un peuple, attaquez-vous à ses enfants. Demandez-le aux Autochtones, ils en connaissent un rayon! Il est donc faux de croire que Tsahal tue des enfants palestiniens depuis le 7 octobre.

En 2022, Human Rights Watch a identifié au moins 34 enfants palestiniens tués en Cisjordanie par Tashal ou la police des frontières, et ce, en toute impunité.

En 2013, un rapport accablant de l'UNICEF faisait état de la détention d'enfants palestiniens de 12 à 17 ans dans les prisons israéliennes. Des mineurs, aussi jeunes que 14 ans, pouvaient être condamnés à des peines d'incarcération de 10 ans pour avoir jeté une pierre sur des soldats.

Que voulez-vous, ils avaient osé résister!