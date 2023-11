Hausse des tensions du crime organisé sur la Côte-Nord

La région de la Côte-Nord est sous le regard des services de renseignement policier de la Sûreté du Québec, car les tensions y sont vives dans le milieu du crime organisé.

«On ne se fera pas de cachettes, il y a du brasse-camarade qui se fait à travers les groupes criminalisés présents sur la Côte-Nord, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. Ce qu’on voit, c’est des hommes qui sont déjà criminalisés qui s’en prennent à d’autres personnes qui sont déjà criminalisées.»

Il y a quelques semaines, des coups de feu ont été tirés sur des bâtiment à Chute-aux-Outardes lors de deux événements distincts. Une arrestation est survenue à Sept-Îles, en plein jour, dans le quartier du parc Ferland à la fin du mois d’octobre. Plusieurs auto-patrouilles ont encerclé une automobile dans laquelle se trouvaient deux individus et, pendant de longues minutes, des policiers ont braqué leur arme vers eux, sous les yeux parfois stupéfaits de témoins.

Les groupes criminels, dont certains membres proviennent de l’extérieur de la région, se livrent à des gestes d’intimidation. La Sûreté du Québec, qui a constaté cette montée de tension au cours des derniers mois, indique qu’il n’y a pas eu de victimes innocentes dans le cadre de ces conflits.

«Il n’y aurait pas eu d’autres échanges de coup de feu sur la Côte-Nord, mis à part les deux événements à Chute-aux-Outardes. Ce qu’il faut dire, c’est que dans tous les événements pratiquement où il y a eu de la violence et qui nous ont été rapportés, les policiers ont été à même de procéder à des interpellations ou à des arrestations», a précisé Hugue Beaulieu.

Des équipes spécialisées dans le crime organisé de la Sûreté du Québec se sont déplacés sur la Côte-Nord au cours des dernières semaines. Des enquêteurs ont pu renouveler leur album photo et faire sentir la présence du corps de police dans la région.

«Des équipes de renseignement se sont présentés dans certains établissements licenciés. On est allés faire également la visite de certains repères de groupes criminalisés. Oui, effectivement, on peut faire appel à des services plus spécialisés que la patrouille pour dénouer ce qui se passe présentement.»

La Sûreté du Québec n’est pas en mesure d’indiquer le nombre d’arrestations effectuées et le nombre d’événements violents survenus au cours des derniers mois sur la Côte-Nord impliquant des individus liés au trafic de la drogue.

Le porte-parole Hugues Beaulieu précise que plusieurs interventions policières marquantes dont des citoyens ont été témoins ne sont pas reliées aux tensions vécues entre groupe criminalisée.