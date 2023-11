Kim Kardashian dévoile son tatouage caché

Kim Kardashian a un tatouage... qu'elle a bien caché depuis deux ans !

La star a en effet révélé qu'elle avait un symbole de l'infini tatoué dans la lèvre, qu'elle s'est fait faire avec des amis lorsqu'elle a présenté Saturday Night Live.

« Le soir du SNL, quand j'ai présenté le SNL, moi et tous mes amis avons eu des tatouages assortis et tout le monde les a eus sur les mains et je me suis dit : "Il n'y a aucune chance que je me fasse tatouer" », a-t-elle révélé dans le dernier épisode de The Kardashians.

Kim Kardashian reveals her first-ever tattoo, an infinity symbol inside her lower lip. pic.twitter.com/6dxDXxmw1G — Pop Base (@PopBase) November 9, 2023

Afin de pouvoir honorer ses amis malgré tout, mais rester discrète, la star a donc opté pour l'intérieur de la lèvre inférieure. Un secret bien gardé, deux ans durant !

« Personne ne le sait, personne ne le voit, j'oublie, mais de temps en temps, en me passant du fil dentaire, je vois du noir et je me dis : "Ah !" », ajoute Kim Kardashian.