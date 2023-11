Avenir Global: la Caisse de dépôt appuie la milliardaire famille Molson

La Caisse de dépôt accepte de donner un coup de pouce à une famille milliardaire du Québec. Le bas de laine des Québécois vient d’investir dans Avenir Global, propriété de la famille Molson.

Il s’agit de l’entreprise qui possède notamment le cabinet de relations publiques National, le plus important du genre au Québec et au Canada.

Andrew Molson, 56 ans, en est le président du conseil. Ses actions dans Molson Coors valaient 483,9 M$ en date de mercredi. Son père, Eric Molson, en détient pour 561,2 M$.

La famille milliardaire obtient l’aide de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui prend une participation minoritaire dans Avenir Global.

L’entreprise compte 1000 employés dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Son siège social est à Montréal, d’où les opérations du cabinet National sont menées.

«Nous sommes fiers de compter sur la participation de la CDPQ, un partenaire de classe mondiale qui soutiendra notre capacité à réaliser nos ambitions de croissance», a déclaré Jean-Pierre Vasseur, président et chef de la direction d’Avenir Global.

L’entreprise se targue d’avoir doublé ses revenus en 10 ans. Elle prévoit les doubler à nouveau au cours des cinq prochaines années grâce entre autres à une expansion à l’étranger.

«Avec cet investissement, Avenir Global pourra mettre à exécution son plan ambitieux de croissance par acquisitions», a pour sa part déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente de la CDPQ.

Diversification en cours

La famille Molson diversifie ses activités de relations publiques depuis quelques années.

Avenir Global a mis la main sur une dizaine d’entreprises de marketing, d’analyse de données, de communication numérique et d’achat média en ligne.

Le cabinet National compte sur une impressionnante liste de clients, dont des organismes fédéraux et provinciaux en plus de Desjardins, Telus et Flying Whales, entre autres.

«Les besoins des entreprises en matière de communication évoluent rapidement», tient à préciser M. Vasseur en justifiant les nombreux achats des dernières années.

La Caisse n’a pas spécifié la valeur de son investissement dans Avenir Global, mercredi.