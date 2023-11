Le chanteur français Renaud emmènera sa tournée «Dans mes cordes» au Québec en 2024

Après une quinzaine d’années d’absence, le chanteur Renaud renouera avec le Québec en 2024. Il débarquera dans la Belle Province pour y donner cinq spectacles de sa tournée Dans mes cordes.

La légende de la chanson française, aujourd’hui âgée de 71 ans, foulera les planches de Montréal, Québec, Gatineau, Sainte-Agathe-des-Monts et Trois-Rivières en mai prochain dans une formule intime. Accompagné d’un piano et d’un ensemble à cordes, Renaud revisitera les titres ayant façonné sa carrière, de Mistral gagnant à Morgane de toi, en passant par Ma gonzesse, Le petit chat est mort et autres Tant qu’il y aura des ombres.

Depuis ses débuts, dans les années 1970, Renaud a lancé 27 albums, écoulés au total à plus de 20 millions d’exemplaires.

Sa venue viendra également souligner le 40e anniversaire de sa toute première prestation en sol québécois; c’est en effet lors du Festival d’été de Québec de 1984 que Renaud a démarré son histoire d’amour avec les mélomanes d’ici.