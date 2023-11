Le gouvernement Legault négocie comme s’il était sur Marketplace ou Kijiji

Si vous avez déjà mis en vente un produit sur un site de petites annonces, vous savez comment ça peut être frustrant.

Chaque fois, un petit comique vous fait une offre dérisoire.

Par exemple, vous vendez une caméra 500$. Inévitablement, quelqu’un va vous proposer 100$. Et cette personne risque de vous faire perdre patience.

«100$.

– Non, c’est 500$.

– OK, 105! ET je passe maintenant.

– Non.

– Ben là, 500$, c’est beaucoup!

– Non, c’est un bon prix.

– OK, mais c’est à vendre à 250$ partout sur le web.

– Ben... va l’acheter ailleurs!

– Voyons, t’es ben bête...»

Pour vrai, c’est frustrant.

Quand on regarde la CAQ, on a l’impression qu’elle use des mêmes tactiques...

Avec le secteur public, on a fait une première offre très basse: 9% d’augmentation de salaire sur 5 ans. Les travailleurs en demandent environ 20% sur trois ans. On est bien loin de s’entendre.

Après, la CAQ a fait des petites contre-offres: 9% plus un montant forfaitaire; 10,3% et on n’augmente plus l’âge de la retraite!

On est encore loin des demandes syndicales et de l’inflation qui devrait être de 12,7% au cours des cinq prochaines années, selon la mise à jour économique.

Ne cherchez plus à comprendre pourquoi les syndicats qualifient l’offre du gouvernement d’insultante.

Cela dit, les syndicats ont le devoir de négocier afin d’en arriver à une entente.

Transport en commun

Le gouvernement a négocié aussi comme ça avec les villes dans le dossier du transport en commun.

Québec offrait d’abord d’éponger seulement 20% des déficits projetés de 2,5 G$ des sociétés de transport d’ici 2028...

C’est déjà beaucoup, nous disait le gouvernement.

Finalement, après des négociations... le gouvernement va éponger 60% du déficit des sociétés de transport pour l’année 2024.

On voit le même genre de discours avec les nouveaux projets de transport en commun.

Un tramway à 8,4 milliards: vraiment trop cher!

Un REM dans l’est qui rejoint Laval, Rivière-des-Prairies et Charlemagne à 36 G$: trop cher aussi!

Mais on veut du transport en commun structurant ...

Si la CAQ connaît des projets de transport en commun pas chers et structurants, montrez-les-nous, svp!

Pourquoi autant de tataouinage?

Le gouvernement gère nos impôts et nos taxes, c’est donc normal et attendu qu’il le fasse avec une grande prudence. Surtout quand l’économie tourne au ralenti.

Les finances publiques ne sont pas un bar ouvert même si les besoins sont illimités!

Mais quand on voit le système québécois craquer de partout, on peut se demander pourquoi le gouvernement rechigne à mieux payer nos enseignants.

Investir pour une société plus diplômée, mieux formée et plus efficace, c’est investir dans l’économie.

C’est un des leviers que nous avons pour continuer de faire croître notre économie! Eric Girard lui-même le reconnaît.

Le taux de diplomation est plus bas au Québec qu’ailleurs au pays, ce qui plombe la productivité. Et ce n’est pas avec un adulte par classe qu’on va rattraper l’Ontario!