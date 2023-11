Le groupe ABBA = Money, money, money

La notion bidon de « plaisir coupable » dont quelqu’un parle ce matin dans une chronique me fait hurler de rire, surtout quand j’entends qu’elle est en référence au groupe ABBA par exemple. J’utilise le mot « bidon », parce que ça équivaut à avouer qu’on a mauvais goût quelque part.

Aux gens qui disent cela, je répliquerais « Laissez donc les autres juger si vous avez mauvais goût. Ne vous en mêlez surtout pas, parce que de toute façon si c’est le cas, il n’y a pas grand-chose à faire. » Bien sûr, le goût s’éduque, mais le fond demeure. Moi, j’ai tout de suite aimé ABBA quand je les ai entendus pour la première fois vers 1974. J’aime aussi Deep Purple et je ne vois pourtant aucune contradiction là-dedans. Mais peu d’adolescents mâles auraient dit la même chose à l’époque. Fort évidemment, 50 ans plus tard, tous les prétendus experts vous diront que Benny Anderson est un génie. Mais à l’époque, ils étaient extrêmement discrets ceux qui aimaient ABBA et qui en redemandaient, à part les enfants.

Le bon goût, quand on l’a, on l’a ! Ce qui ne m’a certainement pas nui, c’est d’avoir commencé le piano très jeune. Ce qui en quelque sorte constitue un apprentissage initial par la méthode de « Plongée dans les antiquités classiques ».

Serious stuff indeed

Il est toujours périlleux de chercher à s’entendre en matière de goût, même si à la base, le beau devrait être beau pour tout le monde.