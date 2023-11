Les malades mentaux qui détruisent les musées ont encore frappé

Ils ont encore frappé.

Qui?

Les malades mentaux qui garrochent de la soupe aux tomates sur les tableaux dans les musées, ou alors, qui s’y collent la tête, ce qui au mieux, paraîtra saugrenu.

J’ajoute qu’ils se sont radicalisés: les derniers en date, à Londres, tapent à coups de marteau sur la glace de sécurité censée assurer la protection des œuvres.

Pourquoi font-ils cela?

Délire

Officiellement, pour que nos sociétés cessent l’exploitation pétrolière.

Leur objectif: nous démontrer que les plus belles réussites de l’esprit humain ne vaudront plus rien sur une planète inhabitable.

On ne se laissera pas bluffer par cette pseudo-rationalité écologiste.

Dans les faits, ces jeunes désorientés témoignent surtout d’un profond nihilisme: écoanxieux autodiagnostiqués, ils versent en fait dans un nihilisme, qui est le fruit de leur décérébration et de leur déculturation.

La décérébration d’abord: ils ne flottent plus souvent que dans l’univers virtuel.

Dès qu’ils touchent au monde extérieur, ils se sentent offensés. Une idée contradictoire les terrifie.

Ils se raccrochent désormais à leur environnement par une forme d’intolérance idéologique qui les pousse à vouloir anéantir le monde qui les entoure avant qu’ils ne soient entraînés dans sa chute. Ils ont même quelquefois la tentation de s’enlaidir volontairement: c’est à qui sera le plus esthétiquement déconstruit.

Leur fragilité psychologique revendiquée les conduit à une forme d’effondrement psychique, dont les signes se multiplient. Il suffit de les voir se promener dans la rue, souvent avec regard de zombies, pour s’en convaincre.

La déculturation ensuite: ils paient le prix de leur déracinement culturel. Ils sont nés dans une civilisation qui se déteste, qui s’accuse de tous les maux. Elle s’accuse de racisme, de sexisme, de transphobie, et maintenant d’écocide. La civilisation occidentale aurait fait tant de mal à la planète qu’elle devrait programmer sa propre disparition pour soulager l’humanité.

Cette frange de la jeune génération a perdu la raison et s’est enfermée dans une hallucination apocalyptique qui n’a plus grand contact avec la réalité.

J’irai encore plus loin: nous vivons dans une société qui pousse à la folie.

Car la «santé mentale» d’une population dépend des cadres culturels et symboliques qui la structurent existentiellement et qui permettent de répondre aux angoisses existentielles de chacun.

Autodestruction

Ces cadres se sont effondrés depuis une cinquante d’années. On les a fait tomber, plus exactement, pour libérer l’individu. Mais ce dernier s’est retrouvé abandonné, comme s’il était existentiellement tout nu dans un monde qu’il ne supporte plus.

Est-ce surprenant, quand on pense au rôle joué par les anxiolytiques pour réguler les comportements des uns et des autres?

J’ajoute que nous n’aidons pas ces jeunes en adoptant à leur endroit une posture «compréhensive». Ils auraient besoin de frapper un mur, de rencontrer une autorité forte leur apprenant à devenir adultes.

Ils ne la trouvent pas. Et ils souffrent. Au point de s’autodétruire. Et de vouloir entraîner le monde avec eux.