«Les Marvel»: des superhéroïnes qui ne volent pas haut!

Brie Larson reprend son costume de Capitaine Marvel pour de nouvelles aventures intergalactiques dont le seul mérite est d’être amusantes à défaut d’être intéressantes.

Oublions tout de suite le déferlement de haine dont Brie Larson est victime en ligne depuis qu’elle a été choisie pour incarner Carol Danvers, alias Capitaine Marvel. L’actrice oscarisée s’était avérée excellente dans le long métrage éponyme de 2019.

Quatre ans plus tard, on la retrouve donc dans Les Marvel, sorte de comédie sans queue ni tête et dans lequel elle va s’allier – de force et non de gré – à Kamala Khan (Iman Vellani) et à Monica Rambeau (Teyonah Parris), deux autres superhéroïnes avec lesquelles elle change de place dès qu’elle utilise ses super pouvoirs.

Photo de Laura Radford fournie par Marvel

La logique n’étant pas le fort de Marvel, on apprend également que Kamala Khan a un bracelet magique en sa possession, lequel est activement recherché par Dar-Benn (Zawe Ashton), la méchante Kree qui veut se venger de Danvers. On apprendra aussi, presque par hasard, que notre héroïne est désormais mariée au Prince Yan (Park See-joon) de la planète Aladna – les scènes en question sont d’ailleurs du plus haut ridicule puisque ces extraterrestres ne s’expriment qu’en chantant.

Oui, et c’est l’un des meilleurs moments de ce long métrage fort heureusement très court avec ses 105 minutes, on retrouve Goose, le chat Flerken adopté par Carol. Le félin roux réserve quelques amusantes surprises aux spectateurs, dont plusieurs scènes assurées de déclencher rires et attendrissements.

Plus sérieusement, avec Les Marvel, la compagnie de superhéros s’adresse aux jeunes ayant suivi les séries télévisées WandaVision et Ms Marvel, tout en saupoudrant la production d’un humour absurde, moins sympathique que celui des Thor de Taika Waititi et moins intelligent que celui des Gardiens de la galaxie.

Les Marvel prend l’affiche dans les salles obscures dès le 10 novembre.

Note: 2,5 sur 5