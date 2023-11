Plus beaux souvenirs de Pierre Turgeon: un grand moment avec Maurice Richard

Pierre Turgeon a des souvenirs plein la tête. Mais certains se démarquent davantage. Parmi ceux-là, les matchs de fermeture du Forum et d’ouverture de ce qui était alors connu sous l’appellation du Centre Molson figurent parmi les grands moments de sa carrière sportive.

• À lire aussi: Matteau vénère son idole Turgeon depuis toujours

• À lire aussi: Des regrets de n'avoir jamais gagné la coupe? Non, Pierre Turgeon se considère comme un privilégié de la vie

• À lire aussi: Lanny McDonald a dû rappeler Pierre Turgeon cinq fois avant de lui dire qu’il rentrait au Temple de la renommée

«Quand on dit qu’il faut être au bon endroit au bon moment dans la vie, ces deux événements en sont une belle preuve», enchaîne Turgeon.

«En plus, j’étais capitaine du Canadien. C’est le genre d’événement qui ne s’oublie pas. Le moment fort des célébrations a été l’ovation réservée à Maurice Richard.

«Ça a duré sept minutes! Il était tellement ému qu’il en avait les larmes aux yeux. C’est inoubliable!»

Son discours est prêt

Turgeon s’attend à ce que son intronisation au Panthéon du hockey soit toute aussi émotive pour lui et sa famille.

«Mon discours est prêt depuis longtemps. Je ne voulais pas attendre à la dernière minute», dit-il.

«La seule chose est qu’on a une limite de temps pour parler et que je ne veux pas oublier personne dans mes remerciements. Quand tu as joué pour six équipes, tu veux mentionner les noms des gens qui t’ont aidé et qui t’ont touché au cours de toutes ces années.»

Plusieurs anciens clients de la firme Jandec fondée par Pierre Lacroix et perpétuée par Robert Sauvé seront sur place pour partager la joie de Turgeon. Son frère aîné, Sylvain, viendra de Calgary, où il est établi depuis plusieurs années.

Parmi les autres, Michel Goulet, Denis Savard, Jacques Cloutier et Raymond Bourque ont confirmé leur présence. Donald Audette, qui a évolué avec Turgeon à Buffalo, assistera aussi aux agapes au gala.

Les émotions ne s’arrêteront pas là pour Turgeon et sa famille. Le lendemain de son intronisation, le Canadien dévoilera en leur présence la photo de Pierre dans l’anneau d’honneur ceinturant le Centre Bell.

Le Magicien de Rouyn mériterait une belle ovation.