MLB: Un deuxième Bâton d’argent pour Ohtani

Le baseball majeur dévoilait jeudi les gagnants des Bâtons d’argent, remis aux meilleurs frappeurs à chacune des positions, et il n’y a pas eu de surprise concernant la vedette des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani.

Ce dernier est allé remporter le deuxième prix de sa carrière. Cette saison, le frappeur désigné a produit 95 points et un taux de présence aux coussins de ,304 en 135 matchs.

Toujours dans l’Américaine, le seul finaliste des Blue Jays dans ce classement, Whit Merrifield, n’a pas été choisi en tant que joueur d’utilité puisque c’est Gunnar Henderson qui lui a été préféré.

Marcus Semien et Corey Seager, deux représentants des gagnants de la Série mondiale, les Rangers du Texas, ont également remporté cet honneur.

Olson préféré à Freeman

La plus grosse question était certainement qui de Matt Olson, des Braves d’Atlanta, et de Freddie Freeman, des Dodgers de Los Angeles, allait être préféré pour rafler la récompense chez les joueurs de premier but dans la Nationale.

C’est finalement le premier cité qui a été choisi. Olson a frappé 27 doubles, en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,283 cette année.

Qui plus est, Juan Soto, des Padres de San Diego, a égalé Mike Trout pour le plus de Bâtons d’argent avant l’âge de 25 ans, avec quatre.

Ligue américaine

Voltigeurs : Kyle Tucker (Astros de Houston), Julio Rodríguez (Mariners de Seattle) et Luis Robert Jr. (White Sox de Chicago)

Premier but : Yandy Díaz (Rays de Tampa Bay)

Deuxième but : Marcus Semien (Rangers du Texas)

Troisième but : Rafael Devers (Red Sox de Boston)

Arrêt-court : Corey Seager (Rangers du Texas)

Receveur : Adley Rutschman (Orioles de Baltimore)

Frappeur désigné : Shohei Ohtani (Angels de Los Angeles)

Joueur d’utilité : Gunnar Henderson (Orioles de Baltimore)

Ligue nationale

Voltigeurs : Ronald Acuña Jr. (Braves d’Atlanta), Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles) et Juan Soto (Padres de San Diego)

Premier but : Matt Olson (Braves d’Atlanta)

Deuxième but : Luis Arráez (Marlins de Miami)

Troisième but : Austin Riley (Braves d’Atlanta)

Arrêt-court : Francisco Lindor (Mets de New York)

Receveur : William Conteras (Brewers de Milwaukee)

Frappeur désigné : Bryce Harper (Phillies de Philadelphie)

Joueur d’utilité : Cody Bellinger (Cubs de Chicago)