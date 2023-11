Musée de la civilisation de Québec: du jamais vu pour le rap québécois et pour le Musée

Non seulement l’histoire du rap québécois n’avait jamais été mise en valeur de la sorte à si grande échelle, mais le Musée de la civilisation profite également de l’occasion pour y présenter un bel avancé technologique en termes d’expérience sonore.

Webster, historien et pilier du rap dans notre province depuis les 1990, avait du mal à contenir ses émotions lors de l’ouverture de l’exposition Sur Paroles. Le Son du Rap Queb. au Musée de la civilisation, jeudi.

« Aux États-Unis, il y a des hip-hop studies qui existent, mais ça ne s’était jamais fait ici auparavant », se réjouit l’homme de 44 ans. « Nous avons réussi à rendre accessible au grand public cette culture, tout en respectant ceux qui l’ont bâtie et en incluant ceux qui ont déjà les bases pour pousser leurs connaissances plus loin. »

L’expérience visuelle de l’exposition passe des reliques comme les premiers enregistreurs utilisés par le groupe Muzion, jusqu’aux plaques remportées par Loud avec son album Une année record, en passant par les affiches promotionnelles du collectif Limoilou Starz, duquel faisait partie Webster.

Alexandre Caputo

Expérience sonore augmentée

Le Musée de la civilisation a fait équipe avec trois entreprises de Québec pour rendre la visite de cette exposition, divisée en sept thèmes, aussi stimulante visuellement qu’auditivement. Dès leur entrée, les mordus de rap queb et les curieux se font remettre un casque d’écoute qui enchaîne explications et musique au fil des différents thèmes abordés, sans avoir à appuyer sur quoi que ce soit. Il s’agit d’une technologie développée spécialement pour cette présentation, qui a pour but de mettre de l’avant ce style de musique qui a beaucoup évolué au fil des années.

« Nous avons ici une exposition innovatrice et audacieuse », lance Stéphan La Roche, directeur général du Musée, après y avoir été d’un petit rap qui a bien fait rigoler la galerie de presse. « Si on m’avait dit que j’allais organiser ce genre d’événement au début de ma carrière, je ne l’aurais pas cru », mentionne-t-il candidement, en avouant que les connaissances qu’il a acquises avec ce projet le font sentir plus concerné par le milieu du rap.

Le rap autochtone représenté

« Les communautés autochtones ont été marginalisées et le sont encore », note Webster. « Le rap est un style auquel ce genre de communauté s’identifie, il est empreint d’un message et dénonce des enjeux sociaux. »

Sur Paroles. Le Son du Rap Queb, bien que logiquement concentrée sur les origines afro-américaines et afro-canadiennes des humbles débuts du rap, fait une place à des artistes autochtones tels que Samian et Q-052, respectivement issus de communautés en Abitibi et en Gaspésie.

Les visages des deux MC font entre autres partie de la fresque qui rend honneur aux artisans de la montée du rap au Québec; on peut également admirer un Teweikan, tambour traditionnel des Premiers Peuples dont Samian se sert souvent en spectacle, ainsi que des segments de vidéoclips émotifs de Q-052.