Pharrell Williams critiqué pour son sac à main en peau de crocodile

Pharrell Williams a été critiqué pour avoir créé un sac à main Louis Vuitton en peau de crocodile.

Mardi, PETA a publié une lettre ouverte sur son site, dans laquelle elle critique le chanteur de Happy pour avoir commercialisé un sac à main en peau de crocodile avec la marque de mode de luxe. Un article en peau de crocodile jaune vif disponible à la commande vendu 1 million de dollars.

« Lorsque vous avez été nommé directeur créatif de la mode masculine chez Louis Vuitton, nous espérions que les animaux auraient plus de chance et que vous choisiriez des tissus végétaliens, qui sont la préférence des consommateurs éthiques et soucieux de l'environnement d'aujourd'hui, a écrit Lisa Lange, vice-présidente principale de PETA. Mais nous sommes déçus de remarquer que votre nouveau modèle, le sac Millionaire Speedy, est fabriqué en peau de crocodile, car lorsqu'il s'agit d'animaux utilisés pour la mode, ce n'est pas beau, c'est de la maltraitance. »

Et d'expliquer : « Une enquête de PETA Asie a révélé que des employés chez les fournisseurs de LVMH ouvraient le cou de crocodiles vivants et enfonçaient des tiges de métal le long de leur colonne vertébrale alors qu'ils étaient encore conscients. Une autre enquête a révélé que des employés d'installations fournissant LVMH frappaient des pythons à plusieurs reprises à la tête, les suspendant en l'air, gonflant leurs corps avec de l'eau et les éventrant, alors même qu'ils bougeaient encore. »

L'organisation de défense des animaux propose ainsi à Pharrell Williams de venir avec eux visiter les fermes d'élevage qui fournissent les peaux animales. « Vous devriez apporter des bouchons pour vos narines et des bottes pour patauger dans une eau fétide et remplie de déchets. Tuer des animaux sauvages pour un sac, ce n'est pas cool, c'est un acte froid. Êtes-vous partant pour ce voyage ? », est-il écrit en conclusion.

Pharrell Williams, qui a été nommé directeur créatif de Louis Vuitton Homme cette année, n'a pas encore répondu à cette lettre.