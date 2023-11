Pour Israël, «il n'y a pas de crise humanitaire» dans la bande de Gaza

«Il n'y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza», a affirmé jeudi un responsable militaire israélien, reconnaissant les «nombreuses difficultés» auxquelles font face les civils dans le territoire palestinien en proie à la guerre entre Israël et le Hamas.

Israël «facilite l'acheminement de l'aide humanitaire», a affirmé le colonel Moshe Tetro, responsable pour Gaza de l'organe du ministère israélien de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.

«Nous savons que la situation civile dans la bande de Gaza n'est pas facile», a-t-il ajouté.

L'Égypte a dénoncé lors d'une conférence humanitaire sur Gaza à Paris «le silence international sur les violations du droit humanitaire international commises par Israël» dans le territoire palestinien.

«Ce que le gouvernement israélien fait dépasse de loin le droit à l'autodéfense"» a lancé le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri, déplorant «un déséquilibre» dans la conscience internationale.

L'Iran rejette les appels du G7

L'Iran a rejeté jeudi une déclaration du G7 appelant Téhéran à cesser de soutenir le Hamas palestinien et de prendre des mesures qui «déstabilisent» le Moyen-Orient.

Cet appel survient alors qu'Israël bombarde sans relâche depuis plus d'un mois la bande de Gaza assiégée affirmant vouloir anéantir le Hamas en représailles à l'attaque inédite menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien.

Les chefs de la diplomatie du G7, réunis à Tokyo, ont exhorté l'Iran mercredi à ne pas soutenir le Hamas et le Hezbollah libanais, et à ne rien faire qui puisse «déstabiliser le Moyen-Orient».

Jeudi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a «condamné fermement» cette déclaration.

Il a affirmé que l'Iran avait déployé «des efforts ininterrompus pour mettre fin aux attaques militaires du régime sioniste agresseur (Israël) contre les citoyens sans défense» du territoire palestinien de la bande de Gaza, que contrôle le Hamas.

«Ce que l'on attendait de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Tokyo, c'était qu'ils assument leur responsabilité internationale, notamment en condamnant les actes du régime sioniste qui violent les droits de l'homme et le droit international à Gaza», a-t-il ajouté.

Le groupe des sept pays les plus industrialisés (États-Unis, Japon, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Canada) a aussi plaidé pour la mise en place de «pauses et couloirs humanitaires» à Gaza pour protéger les civils.

Au moins 1400 personnes sont mortes en Israël depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, en majorité des civils tués le même jour, selon les autorités israéliennes. Selon les autorités israéliennes, 239 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre sont retenues à Gaza.

Les bombardements d'Israël dans la bande de Gaza ont fait plus de 10 500 morts, en majorité des civils, dont plus de 4300 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

«L'Iran considère qu'il est de son devoir de soutenir» «l'axe de la résistance», qui comprend des groupes armés comme le Hamas ou le Hezbollah, a déclaré le 29 octobre le président iranien, Ebrahim Raïssi, tout en affirmant que ces groupes étaient «indépendants dans leurs opinions, leurs décisions et leurs actes».

Dès le premier jour de la guerre, l'Iran il a pris fait et cause pour le Hamas, qu'il soutient depuis des années contre Israël, l'ennemi juré de la République islamique.