Québec s’endettera de 2 G$ de plus pour aider les entreprises

Le gouvernement Legault prévoit emprunter 1,9 G$ de plus pour venir en aide aux entreprises au cours des trois prochaines années.

• À lire aussi: Girard prudent: pas de cadeaux pour les Québécois

Québec a récemment adopté un décret pour faire passer de 3,71 G$ à 5,65 G$ la limite applicable au régime d’emprunts du Fonds du développement économique (FDE) – le principal outil du gouvernement pour soutenir les entreprises.

L’augmentation de 1,94 G$ permettra d’accorder 1,4 G$ de plus en aide aux entreprises et de refinancer pour 529 M$ d’emprunts existants.

Rôle accru dans l’économie

Pour justifier ces nouveaux emprunts, le ministère de l’Économie, dirigé par Pierre Fitzgibbon, a souligné, dans un courriel, «qu’Investissement Québec accentue son rôle dans l’économie».

Ces derniers mois, Québec a délié les cordons de sa bourse, notamment pour attirer des acteurs du secteur des batteries pour véhicules électriques. À lui seul, le cellulier Northvolt a obtenu 1,37 G$ du gouvernement Legault pour un projet d’usine évalué à 7 G$.

En date du 31 mars 2023, le gouvernement avait déjà emprunté près de 6,1 G$ sur les marchés pour accorder des prêts (avec ou sans intérêts) à des entreprises, leur verser des subventions ou investir dans leur capital-actions.

C’est 39% de plus que les emprunts de 4,4 G$ qui existaient à ce titre en date du 31 mars 2019, soit quelques mois après l’arrivée au pouvoir de la Coalition Avenir Québec.

Des emprunts totaux de près de 8 G$ en 2026?

Avec les nouveaux emprunts, la dette assumée par les contribuables québécois pour l’aide aux entreprises pourrait ainsi dépasser les 7,5 G$ d’ici la fin de 2026.

La croissance des emprunts et la hausse marquée des taux d’intérêt font en sorte que les emprunts effectués pour verser des aides financières aux entreprises coûtent de plus en plus cher au gouvernement.

Au cours de l’exercice qui a pris fin le 31 mars, Québec a ainsi déboursé 130,3 M$ en intérêts sur ces emprunts, contre 78,7 M$ l’année précédente.