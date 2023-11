Séparer son duo au nom de l’équilibre

DETROIT | Martin St-Louis avait caché une carte dans son jeu pour la visite au Little Caesars Arena. Pour une première fois cette saison, il a séparé son dynamique duo formé de Nick Suzuki et Cole Caufield dans un gain de 3 à 2 en prolongation contre les Red Wings.

• À lire aussi: Monsieur Prolongation récidive

• À lire aussi: « Cayden est un travaillant et un bon jeune » - Martin St-Louis

Caufield et Suzuki n’ont pas boudé malgré les changements. Le numéro 22 a marqué le but vainqueur en prolongation lors d’une punition bête au gardien James Reimer. Suzuki, quant à lui, a touché la cible, également en supériorité numérique.

Le CH a signé trois victoires cette saison en prolongation. Les trois fois, Caufield a tranché le débat.

« Oui, j’ai marqué le but en prolongation, mais Cayden [Primeau] a été notre meilleur joueur ce soir. C’est lui qui a réalisé le gros arrêt [contre Alex DeBrincat] juste avant mon but », a dit humblement le jeune attaquant.

Il n’y a rien d’éternel dans la vie. Encore moins au hockey. À la recherche d’une étincelle après quatre revers d’affilée (0-3-1), St-Louis a misé sur Suzuki au centre de son premier trio avec Alex Newhook à sa gauche et Josh Anderson à sa droite.

Caufield, le complice du numéro 14 en temps normal, s’est retrouvé sur le flanc gauche de la deuxième unité avec Christian Dvorak et Juraj Slafkovsky.

Avant la visite au Michigan, Suzuki avait passé plus de 142 minutes sur la patinoire à cinq contre cinq en compagnie de Caufield. Il n’avait joué que sept petites minutes avec Newhook et 45 minutes avec Anderson, un ailier qui avait déjà reçu des auditions à la droite des deux canons.

Diviser ses forces

En divisant ses forces, St-Louis désirait obtenir un plus grand équilibre au sein de ses trios. On attendra avant de parler d’un coup de génie. L’échantillon reste encore trop mince pour analyser les changements. Il y a également eu plusieurs punitions dans les deux camps, limitant le jeu à cinq contre cinq. Mais avec un seul but à cinq contre cinq pour Caufield, un changement devenait plus que probable.

« Ça devenait stagnant pour notre trio, a reconnu Caufield. C’est une longue saison et c’est parfois bon d’y aller de changements. J’ai aimé le jeu de nos quatre trios dans cette victoire. »

Suzuki a marqué en avantage numérique au début de la troisième période. Il a battu Reimer d’un tir des poignets du haut des cercles. Un but classique de Suzuki à cinq contre quatre. Sur ce jeu, Sean Monahan a obstrué la vue de Reimer en se plaçant encore une fois à un endroit payant.

Promu à l’aile gauche du premier trio, Newhook a préparé le premier but de la rencontre. Il a repéré Mike Matheson avec une petite passe précise. Sur ce jeu, Suzuki a subtilement accroché le défenseur Moritz Seider pour lui faire perdre l’équilibre, ouvrant la porte à un surnombre.

Anderson, l’autre ailier du nouveau premier trio, a encore profité d’une échappée sans toutefois toucher la cible. Après 13 matchs, le gros numéro 17 est encore à la recherche d’un premier but.

Pour le trio de Caufield, Dvorak et Slafkovsky, on retiendra quelques bonnes présences en territoire ennemi. Mais sans plus. Slafkovsky a joué un match honnête, mais Caufield n’a décoché qu’un seul tir en direction de Reimer à cinq contre cinq.

Une victoire pour Primeau

À son deuxième départ cette saison, Cayden Primeau a obtenu une première victoire. Il a bloqué 27 des 29 tirs des Wings.

L’Américain de 24 ans n’avait pas gagné un match dans la LNH depuis le 16 décembre 2021 contre les Flyers de Philadelphie (3 à 2).

« C’est un bon sentiment d’enfin remporter un match, a noté Primeau. Je ne mentirai pas, je ne trouve pas ça facile cette saison puisque je ne joue pas souvent. Je sentais que mes pieds restaient dans les bonnes positions toute la soirée et je voyais bien la rondelle. »