Succès au sol des Stingers contre les Carabins: «Ce n’est pas comme s’ils avaient trouvé le secret de la Caramilk»

Les succès de l’attaque au sol des Stingers de Concordia lors du dernier match du calendrier régulier face aux Carabins de l’Université de Montréal n’incitent pas du tout le Rouge et Or de l’Université Laval à tenter de miser sur cette stratégie pour remporter la Coupe Dunsmore, samedi, au CEPSUM.

Dans une victoire de 16-14, les Stingers ont amassé 217 verges au sol et contrôlé le ballon pendant près de 40 minutes. «Ce n’est pas comme si les Stingers avaient trouvé le secret de la Caramilk en courant beaucoup, a illustré le coordonnateur offensif Justin Éthier. Concordia a effectué une remontée en deuxième demie et Montréal a semblé surpris. Dès le match suivant contre Sherbrooke, on a revu la défensive de Montréal qui est solide, physique et qui joue vite. C’est l’une des meilleures au Canada.»

Éthier estime que ça ne vaut pas le coup de miser sur la même stratégie. «Parce que Concordia a bien fait, on doit faire attention de ne pas tomber dans le panneau et de répéter la même chose. On s’affronte trois fois par saison depuis plusieurs années et nous sommes les deux équipes dominantes. Cela dit, sans prétention et sans rien enlever aux Stingers, c’est normal que les Carabins utilisent parfois des stratégies défensives différentes contre nous.»

Des opportunités à saisir

Selon Éthier, la clé est de saisir les opportunités qui se présentent face à une défensive aguerrie. «Quand une opportunité se présente, on doit la maximiser et sauter dessus, a-t-il résumé. Bruno Lagacé joue son meilleur football en carrière, Harold Miessam connaît une saison exceptionnelle et Nicky Farinaccio est très bon. De notre côté, nous avons aussi de bons joueurs pour rivaliser avec cette défensive à maturité et en santé.»

Un receveur émergeant

Pour cette 10e Coupe Dunsmore consécutive entre les deux grands rivaux, l’offensive pourra compter sur le retour de quelques éléments importants, dont le receveur Isaac Gaillardetz qui vivra sa deuxième finale provinciale, mais cette fois-ci dans un rôle beaucoup plus important.

«C’est différent de 2022 puisque j’ai un rôle plus important, a-t-il indiqué. La préparation est différente, mais je ne suis pas stressée. Dans les deux parties contre Montréal, on n’avait pas de réponse pour contrer leurs couvertures. Nous avons maintenant plus d’outils et on est moins prévisible.»

«Il faudra que les receveurs s’impliquent sur le jeu au sol et qu’on gagne plus de batailles à un contre un, ajoute le produit des Diablos de Trois-Rivières. Ce fut le thème de la saison, mais il ne manque pas grand-chose pour que ça débloque.»

Auteur de 28 réceptions pour 501 verges et trois touchés, deux sommets d’équipe, Gaillardetz a été le meilleur receveur du Rouge et Or cette année après avoir frappé en relève de Kevin Mital qui a raté trois rencontres en raison d’une suspension interne et de blessures.

«Isaac n’a pas eu un gros volume en début de saison derrière Kevin, mais il a gagné des points quand il l’a remplacé et il a prouvé qu’il méritait sa place, a mentionné Éthier. C’est encourageant pour l’avenir parce que c’est encore un jeune receveur.»

Absent du match contre les Stingers en demi-finale en raison d’une blessure à un genou, l’ailier espacé qui a aussi joué comme demi-inséré sera de retour à son poste face aux Carabins. «J’ai eu deux semaines de congé et je me sens vraiment en forme. Je suis vraiment content de ma progression, mais je dois faire encore mieux. Sur les lignes de côtés contre Concordia, je commençais à stresser quand je voyais plusieurs gars tomber au combat, mais j’avais confiance en mes coéquipiers.»

Des retours importants

En plus de Gaillardetz, le Rouge et Or retrouvera le garde Jean-Antoine Dean-Rios qui a purgé sa suspension d’un match et l’ailier espacé Frédérik Antoine. Sonné lors du match contre les Stingers, Mital s’est entraîné jeudi, portant un chandail noir pour éviter les contacts, et il sera à son poste à moins d’une surprise.

Avec la blessure de Gabriel Leblond, Alex Duff pourrait voir plus d’action dans le champ arrière, lui qui a été utilisé principalement comme cinquième receveur cette saison. «J’ai touché moins au ballon cette année, mais j’ai vu beaucoup de terrain et les entraîneurs ont toujours confiance en moi, a indiqué celui qui a évolué comme porteur à ses deux premières campagnes universitaires. Je suis encore à l’aise comme porteur et content quand j’ai l’occasion de faire des jeux. Je suis prêt à le faire n’importe quand.»