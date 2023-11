Tramway: Duclos parle d'une «tentative de sabotage»

Dénonçant une «tentative de sabotage», le ministre fédéral Jean-Yves Duclos déplore la «volte-face» du gouvernement Legaut dans le dossier du tramway et évoque le risque que la Ville de Québec perde les fonds fédéraux assignés au mégaprojet.

Le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement a brisé le silence, jeudi, au lendemain de la décision annoncée au maire de Québec par François Legault de refuser son plan B pour le tramway et de lui retirer le projet des mains. Jean-Yves Duclos, dans une déclaration écrite, s'est dit «triste et déçu de la volte-face annoncée hier [mercredi]».

Il pointe le gouvernement du Québec et l'accuse de vouloir nuire au projet. «La tentative de sabotage du projet de tramway retarde encore davantage la modernisation de notre transport collectif et en augmentera les coûts.»

Sommes en péril?

De plus, les sommes fédérales réservées sont en péril, a laissé entendre le ministre. «Malheureusement, en raison d'un manque de leadership en transport collectif pour Québec, notre capitale nationale est à risque de voir le plus grand investissement canadien de son histoire lui glisser entre les doigts.»

Les fonds fédéraux réservés pour ce projet sont entre 1,2 milliard $ et 1,5 milliard $, puisque le fédéral s'était engagé à financer environ 40% d'une facture de près de 4 milliards $. Le ministre Duclos a aussi répété à plusieurs reprises récemment que le gouvernement Trudeau serait présent pour financer une partie de la facture de l'explosion des coûts qui chiffrait maintenant le plan B de Bruno Marchand à 8,4 milliards $.

Mercredi, le premier ministre François Legault a mandaté la Caisse de dépôt et placement du Québec pour étudier les diverses options de transport structurant pour la ville de Québec, ramenant sur la planche à dessin le projet, annoncé à l'origine en 2018. Il lui donne six mois pour réaliser ce mandat.