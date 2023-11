Transport structurant: l'opposition émet des doutes sur l'intervention de la Caisse de dépôt pour Québec

L'opposition émet des doutes sur l'intervention de la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) Infra dans le dossier du transport stucturant à Québec, alors que le gouvernement lui a retiré le dossier du Réseau express métropolitain (REM) de l'Est, à Montréal.

«Si le gouvernement a jugé bon il y a 18 mois de retirer à la CPDQ Infra le mandat de développer le REM de l'Est, qu'est-ce qui fait penser que présentement ce serait la bonne source d'autorité pour nous dire de quoi on aurait besoin comme système à Québec?» s'est interrogé le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve.

Le REM de l'Est devait circuler dans un milieu urbain plus dense, à Montréal, ce qui avait causé des frictions, notamment avec la mairesse Valérie Plante et l’Autorité régionale de transport métropolitain. La CDPQ Infra préconisait des structures aériennes en plein centre-ville, qui étaient très contestées. L'élu de Maizerets a rappelé que le projet de Québec doit aussi se développer dans un milieu bâti.

«Les pylônes de béton du REM, ça te défigure une ville plus que quelques fils et une plateforme de béton», a-t-il exprimé.

Il souligne que plusieurs questions restent en suspens, notamment sur le mode qui sera finalement choisi. «Il y a des gens qui dansent sur la tombe du tramway. Ça se peut qu'on ait un projet qui ressemble à celui-là, mais plus cher.»

Une chose est certaine, pour lui, le gouvernement a «retiré un contrôle démocratique» à la Ville et à ses citoyens. « On n'a plus aucun pouvoir sur ce qui se passe, mais c’est encore nous comme élus qui sommes imputables», a-t-il déploré, invitant le maire Bruno Marchand à prendre ses responsabilités. «Il ne peut pas juste pelleter ça dans la cour du gouvernement».

Métro léger

Heureux de la tournure des événements, le chef d'Équipe Priorité Québec ÉPQ, Patrick Paquet, se dit « convaincu que la Caisse va regarder le métro léger». Opposée au tramway, son équipe politique a fait la promotion d'un métro léger de surface depuis quelques semaines. Selon lui, le service rapide par bus ne peut pas être la solution pour Québec. La veille, le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien avait évoqué ce mode.

«On doit être plus ambitieux, J'ai confiance que la Caisse va déposer un projet et qu'on pourra y adhérer», a-t-il assuré, tout en avisant que ÉPQ fournira ses propres recommandations.

Prompt à réclamer la démission de Bruno Marchand, la deuxième opposition a changé son fusil d'épaule, jeudi. «On ne lui demande plus de démissionner. Il a mangé un coup et il a promis de collaborer avec le PM. Le maire doit démontrer qu'il est maintenant capable de se remettre en question et de prendre un pas de recul.»

M. Paquet s'attend maintenant à plus de collaboration de la part du maire et s'attend à ce que cela se concrétise dans la présentation prochaine du budget.