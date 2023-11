Un chargé de cours de l'Université de Montréal filmé en train d'insulter des étudiants juifs à Concordia

Un chargé de cours de l’Université de Montréal spécialiste de la Palestine a été filmé en train d’injurier des étudiants juifs hier lors d’une échauffourée à l’Université Concordia.

«Sharmuta! [pute en arabe] Go back to Poland! [retourne en Pologne]», lance un homme portant une tuque noire et un coton ouaté jaune dans une vidéo devenue virale depuis sa publication mercredi soir sur les réseaux sociaux.

«Tout porte à croire» qu’il s’agit de Yanise Arab, un chargé de cours à l’Université de Montréal, a indiqué Geneviève O’Meara, porte-parole de l’Université.

La vidéo aurait été filmée lors de l’échauffourée de mercredi à l’Université Concordia entre des supporters d’Israël et de la Palestine, selon ce qu’a indiqué au Journal l’étudiant qui l’a filmée et qui a préféré garder l’anonymat.

Cet événement, survenu dans un contexte de vives tensions liées à la guerre Israël-Hamas, a fait trois blessés.

Congédiement réclamé

Eta Yudin, vice-présidente au Centre consultatif des relations juives et israéliennes, dénonce un comportement «inacceptable» pour quelqu’un ayant «une mission d’enseignement envers nos jeunes».

«Le fait qu’il se soit rendu dans une autre université pour participer au rassemblement haineux contre des étudiants juifs est choquant. Nous demandons à l’Université de le relever de ses fonctions», a-t-elle martelé.

«Nous sommes à analyser les images et à évaluer ce qui sera fait pour la suite. Et pour l’instant, nous ne commenterons pas davantage», a indiqué jeudi matin Mme O’Meara.

Même le ministre québécois responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a déclaré être «choqué» par la vidéo et a demandé aux universités de Montréal et de Concordia de «prendre les mesures nécessaires».

Célébration de l'attaque du Hamas

M. Arab n’avait pas répondu aux demandes d’entrevues du Journal jeudi midi.

Selon la page lui étant dédiée sur le répertoire professoral du site web de l’Université de Montréal, M. Arab donne le cours «Dominations et résistances dans le monde arabe».

Ses champs d’expertise comptent entre autres « l’État de la Palestine, le Moyen-Orient et la colonisation et la décolonisation». Son profil LinkedIn indique qu’il a fait sa thèse doctorale sur «les migrations algériennes en Palestine à l’époque coloniale».

Sur son profil Facebook, on retrouve de nombreuses publications qui dénoncent les bombardements sur la bande de Gaza par Israël au cours des dernières semaines. Une publication montre aussi M. Arab participer à un rassemblement propalestinien devant l’Université de Montréal.

Facebook

Or, Le Journal a également trouvé des publications qui célèbrent l’attaque du 7 octobre dernier par le Hamas, qui a notamment tué plus de 1000 civils israéliens.

«Tremblez sionistes! La Palestine reprend ses droits!», peut-on lire sur le profil de M. Arab dans une publication le jour même de l’attaque. Une seconde datée du 7 octobre traite de «débile» un journaliste franco-israélien pour avoir qualifié le Hamas de «terroristes».

Facebook

Une autre publication datée du lendemain, soit le 8 octobre, comprend une photo des combattants du Hamas en parapente motorisé. «Les Palestiniens ont débloqué des codes de GTA [un jeu vidéo] pour s’infiltrer en territoire ennemi! Incroyable! [avec un emoji de cœur]»