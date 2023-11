Un dentifrice pour aider les adultes allergiques aux arachides

Les adultes allergiques aux arachides pourront peut-être bientôt compter sur un dentifrice qui aiderait le système immunitaire à s’adapter à l’allergène et à réduire les risques de réactions graves, selon une étude américaine.

Le dentifrice mis au point par les scientifiques lors de tests contient des traces de protéines d’arachide, a rapporté NBC News.

Pendant 11 mois, 32 adultes qui souffrent de ce type d’allergie ont utilisé le produit une fois par jour lors d’un essai clinique préliminaire. Aucune réponse allergique grave – telles qu’une difficulté à respirer, un gonflement de la gorge, une peau pâle, des lèvres bleues, des évanouissements ou des vertiges – n’a été constatée.

Ainsi, lorsque les personnes se brossaient les dents, la protéine d’arachide était absorbée dans la bouche, permettant à ses cellules immunitaires de se désensibiliser à l’allergène.

Si ces premiers résultats se sont plus concentrés sur la sécurité du dentifrice et non l’efficacité du traitement, ils pourraient tout de même laisser croire que la prévention des réactions potentiellement mortelles est possible.

Le dentifrice pourrait surtout être plus facile à administrer que des injections, croit William Berger, auteur principal de l'étude et allergologue certifié.

«[Avec le dentifrice], les patients n'ont rien d'autre à faire que de se brosser les dents. Nous pensons qu'il offrira une meilleure protection parce que le patient prendra son traitement régulièrement, sans interruption», a-t-il expliqué au média.

Le dentifrice n’agirait toutefois pas en tant que remède à l’allergie, a précisé M. Berger.