10 idées de maïs soufflé « pimpé » pour vos soirées télé!

Avec ces recettes faciles de popcorn « pimpé », nos soirées cinéma maison seront encore plus délicieuses. Et en novembre, on en a bien besoin pour chasser la grisaille.

Rien de compliqué !

On vous suggère des assaisonnements qu’on a tous à la maison, souvent simplement à combiner avec le beurre fondu.

En le « pimpant » avec des épices et des ingrédients goûteux, on a moins besoin d’ajouter du sel et on peut même réduire la quantité de beurre.

Une collation un peu plus santé, sans lésiner sur le goût... et le bonheur !

Pour les quantités, il est plutôt préférable d’y aller avec nos préférences en commençant par « peu » quitte à rectifier en en ajoutant.

1. À l’italienne

On ajoute au beurre : des fines herbes italiennes (basilic, origan, thym, etc.). Par-dessus le popcorn enrobé : du parmesan râpé finement et des câpres frites (dans une poêle, on fait chauffer un peu d’huile et on dépose des câpres pendant 30 secondes jusqu’à ce qu’elles soient craquantes).

2. Post-Halloween

On ajoute au popcorn : les bonbons que l’on aime. Il peut être préférable de les couper en morceaux.

3. Pré-Noël

On ajoute au popcorn : des biscuits Oreo (la saveur de notre choix !) et des cannes de bonbon. On enrobe avec du chocolat blanc fondu.

4. Bagel en folie

On ajoute sur le popcorn enrobé de beurre : assaisonnements à bagel – ou un mélange de graines de sésame grillées (noires et blanches), graines de pavot, ail et oignon émincé séché ou en poudre, sel.

5. Olé !

On ajoute au beurre : sauce Sriracha, jus de lime et zeste de lime. Trop épicé ? On troque la Sriracha par un mélange de poudre de chili, du paprika, du cumin, poivre de cayenne, etc. Besoin d’un « kick » supplémentaire ? On ajoute de fins morceaux de jalapeño.

6. Fou des cornichons !

On ajoute au beurre : un peu de « vinaigre » du pot de cornichons, de l’aneth (fraîche ou séchée) et de la poudre d’ail. On ajoute au popcorn enrobé : des cornichons en fines tranches.

7. Coco-érable

On ajoute au popcorn : de la noix de coco râpée et des flocons d’érable. On ajoute au beurre : un peu de sirop d’érable. On pourrait troquer le beurre par du sirop.

8. Choco à la Reese

On ajoute au popcorn : des pépites de chocolat et d’arachides. On enrobe le popcorn avec du chocolat au lait et du beurre d’arachide fondu.

9. Douceur croquante

On ajoute au popcorn : du quinoa soufflé. On enrobe avec du miel liquide, du beurre d’amande fondu dans lequel on met un soupçon de vanille.

10. Agrumes en folie

On ajoute au beurre : zestes d’orange et de lime. On ajoute au popcorn enrobé : du sucre fin ou du sucre vanillé.