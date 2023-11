Adam Fantilli puni pour avoir été franc envers les arbitres

Le bon esprit sportif n’est pas toujours considéré à sa juste valeur et la recrue des Blue Jackets de Columbus Adam Fantilli a pu mieux le constater durant le match de jeudi contre les Stars de Dallas.

Au début de la période médiane d’une défaite de 5 à 2, l’attaquant a été impliqué dans un imbroglio à la suite d’une séquence sur laquelle les arbitres Jon McIsaac et Furman South ont mal interprété les événements. Le défenseur Thomas Harley a écopé d’une punition mineure pour un bâton élevé à l’endroit de Fantilli... sauf que celui-ci a dit n’avoir jamais été touché.

D’ailleurs, le joueur des Jackets a voulu bien faire en indiquant aux officiels qu’ils faisaient fausse route. Mal lui en prit, car il a aussitôt reçu une pénalité, McIsaac et South estimant qu’il avait joué la comédie sur le jeu précédent.

«Je leur ai dit que le bâton ne m’avait pas atteint au visage, a déclaré au site The Athletic celui ayant récolté sept points en 13 parties cette saison. J’ai joué avec une grille pendant un an [dans les rangs collégiaux]. Le bâton s’est dirigé juste à côté et je pouvais sentir le vent. Ça vous met en état de choc pour une seconde. Certains ne savent pas à quel point le tout se déroule rapidement.»

«Il est passé tout près et j’ai réagi promptement. Ils ont imposé la pénalité et j’ai voulu être honnête. Je ne voulais pas être ce genre de gars qui essaie d’obtenir une décision en sa faveur ou quelque chose semblable, a-t-il ajouté. Les officiels ont détesté ça, j’imagine. Ils voulaient m’envoyer au cachot. Donc, il n’y avait rien à faire.»

Derniers de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey, les Jackets tenteront de renouer avec la victoire en visitant les Red Wings de Detroit, samedi.

