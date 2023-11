Aide médicale à mourir: une recherche pour comprendre la hausse des demandes

Un financement de 920 750$ sera consacré à la recherche entourant l’aide médicale à mourir afin de tenter de cerner les facteurs qui expliquerait l’«augmentation constante» des demandes à ce recours par la population québécoise.

«Comme société, je pense que c'est important de mieux comprendre pourquoi l'acceptabilité sociale est plus élevée et les demandes, plus nombreuses. Ce mandat de recherche permettra d'analyser la situation québécoise», a indiqué vendredi par communiqué Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé.

Un appel de propositions sera donc lancé pour tenter de mieux comprendre le recours à l'aide médicale à mourir, qui représentait 6,8% des décès au Québec en 2022-2023.

En effet, ce sont 5 211 personnes qui auraient eu recours à ce service durant cette période, selon les données du cabinet de la ministre.

La recherche visera à comparer le Québec aux autres provinces ainsi qu’à l’international, pour comprendre les différences dans l’organisation des soins et services.

Près de 90% d’entre eux étaient soit atteint de cancer, d’une maladie neurodégénérative ou neurologique, ou encore de maladies cardiaques ou respiratoires, a précisé le communiqué, et la grande majorité présentait un pronostic de survie d’un an ou moins.

Quelque 97 % des patients rapportaient également des souffrances physiques et psychiques «intolérables et inapaisables», toujours selon les données.

«Ce mandat de recherche permettra d'outiller le gouvernement et les partenaires quant à la question de l'aide médicale à mourir. Cela nous permettra de mieux comprendre la tendance observée au Québec», a ajouté de son côté Nancy Guillemette, députée de Roberval et adjointe gouvernementale de la ministre, pour le volet soins palliatifs et fin de vie.