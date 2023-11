Bruins : la ligne du centre n’a pas trop souffert

La plupart des observateurs s’entendaient pour dire que la ligne du centre des Bruins de Boston allait être bien moins efficace que la saison précédente, mais Charlie Coyle, Pavel Zacha et les autres les font mentir.

Évidemment, les départs à la retraite de Patrice Bergeron et de David Krejci constituent une immense perte au niveau du talent et de l’expérience. Les deux vétérans exerçaient une influence dans le vestiaire et sur la patinoire.

Or, Coyle s’est montré plus que capable de prendre certaines responsabilités supplémentaires. Jeudi soir face aux Islanders de New York, il a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière et a amassé quatre points.

«Il est un joueur très précieux, très polyvalent pour nous, a lancé l’attaquant James van Riemsdyk en mêlée de presse. Il joue dans chaque situation. Tu ne peux pas en dire assez sur ce qu’il accomplit dans toutes les facettes du jeu. C’est agréable de le voir récompensé.»

«Il effectue beaucoup de ces petites choses qui passent inaperçues, mais nous le savons. Avec tout ce qu’il fait, c’est facile d’être son coéquipier et son compagnon de trio», a ajouté «JVR», qui a atteint le plateau des 600 points dans la victoire de 5 à 2.

Au bon endroit au bon moment

Coyle fait bien en ce début de saison avec 12 points en 13 matchs. Le pivot de 31 ans a achevé à merveille les jeux amorcés par van Riemsdyk ou David Pastrnak. C’est le Tchèque qui s’est montré très généreux avec lui pour qu’il complète son triplé dans un filet désert.

«Ça fait du bien. J’ai seulement été au bout de plusieurs bonnes actions et jeux de passes, et parfois, tout fonctionne», a réagi celui qui a atteint trois marques importantes, c’est-à-dire les 150 buts, les 250 aides et les 400 points.

Zacha, lui, est généralement utilisé au centre du premier trio en compagnie de Pastrnak et de Brad Marchand. L’ancien des Devils du New Jersey a inscrit neuf points cette année. Les Bruins peuvent également compter sur le jeune Matthew Poitras (sept points en 13 parties), qui représente l’avenir à cette position.

Bien en selle au sommet de la section Atlantique grâce à un excellent dossier de 11-1-1, Boston visitera le Canadien de Montréal au Centre Bell, samedi.

«La saison est longue. Vous passerez au travers de plusieurs types de matchs. Vous mènerez, vous tirerez de l’arrière et vous devrez seulement croire au processus, jouez à notre façon. Nous avons un bon groupe ici», a prévenu Pastrnak.