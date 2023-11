Conseil d’ami aux aînés qui veulent retrouver la forme

J’ai une suggestion pour le mari de « Épouse impuissante » qui vous raconte combien son mari dépérit depuis qu’il a pris sa retraite. Pourquoi n’essaie-t-elle pas de le convaincre de s’inscrire dans un gym ? Contrairement à ce que certains pensent, ce n’est pas nécessaire d’être en forme pour y aller, puisqu’on y va justement pour se mettre en forme. Avoir été cloué au lit comme lui par un lumbago n’a aucune importance.

Mon expérience personnelle d’homme de 84 ans sera indicatrice de ce que le gym pourrait lui réserver, à lui qui se traîne actuellement comme un vieillard et qui n’ose plus ni sortir ni voyager. Au lieu de me résigner à un remplacement de hanche et d’avoir des injections de cortisone, je fréquente le gym depuis deux ans, cinq fois par semaine pour une heure. En renforçant mes muscles des cuisses et du dos, je peux maintenant monter les escaliers à la course et marcher d’un bon pas.

Comme bien de vos lecteurs, cet homme serait surpris de voir le nombre de vieillards de 80 et plus qui fréquentent régulièrement les gyms. Et entre vous et moi, ce sont toujours les mêmes que je côtoie dans le mien. Le mari de cette dame venant d’avoir 65 ans, je lui annonce qu’en principe, il a encore 25 ans d’espérance de vie s’il se remet à l’exercice, mais beaucoup moins s’il ne fait rien pour améliorer son état.

Par ailleurs, je lui signale que la fréquentation d’un gym est bénéfique au moral tout autant qu’au physique.

Beau temps mauvais temps, pour 12 $ par mois, le gym lui apportera une santé musculaire et morale sans pareil. En ce qui me concerne, c’est devenu comme une drogue, car je ne peux plus m’en passer. Sans compter qu’il pourra recourir à un conseiller sur place pour des exercices appropriés à son lumbago.

Un jeune « gym freek » de 84 ans

Quel excellent conseil ! Je me permettrai d’y ajouter un élément supplémentaire d’intérêt, car pour se rendre au gym il lui faudra sortir à l’extérieur, aller-retour, donc prendre un bol d’air pour remplir ses poumons en même temps que clarifier ses idées. J’imagine que cette « épouse impuissante » va vous objecter qu’elle aura du mal à convaincre un homme aussi sédentaire que le sien à bouger. Ce qui m’amène à lui suggérer de s’y inscrire elle-même pour le stimuler.