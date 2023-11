COVID-19: une seule dose du nouveau vaccin suffit, selon la Santé publique

Une seule dose du nouveau vaccin contre la COVID-19 est désormais suffisante pour être bien protégé, a fait savoir la Santé publique.

«Le nombre de doses de vaccin à administrer n’est plus influencé par la présence ou non d’une infection antérieure confirmée ni par le nombre de doses reçues antérieurement», peut-on lire dans un communiqué de presse émis vendredi par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Cette nouvelle recommandation est valable pour l’ensemble de la population, sauf pour les personnes immunodéprimées, chez qui une dose supplémentaire de vaccin est toujours recommandée, et pour les enfants de 5 ans et moins, qui «pourraient recevoir des doses supplémentaires en fonction du produit utilisé et du nombre de doses déjà reçues».

Par ailleurs, si la Santé publique recommande toujours d’attendre 6 mois après une infection à la COVID-19 avant de se faire vacciner, un intervalle de trois mois est maintenant accepté pour faciliter la vaccination dans certaines circonstances.

Enfin, à la lumière de nouvelles données «rassurantes» sur le risque de myocardite ou de péricardite, la Santé publique estime que le vaccin Moderna peut désormais être recommandé aux jeunes de 12 à 29 ans au même titre que le vaccin de Pfizer.

La Santé publique rappelle en outre que la vaccination contre la COVID-19 est «particulièrement recommandée» à ceux qui ont plus de risques de présenter des complications, comme les personnes âgées de 60 et plus ou les personnes immunodéprimées.

Le vaccin est toutefois offert gratuitement à quiconque de 6 mois ou plus qui en fait la demande.

Au total, depuis le lancement de la campagne de vaccination cet automne, plus de 830 000 doses contre la COVID-19 ont été administrées au Québec.

À voir aussi :