Dédale administratif pour les proches aidants: qu’arrivera-t-il à notre Juliette bientôt 18 ans?

Juliette a 17 ans et 11 mois. Bientôt la majorité! Pour tous les jeunes de son âge, c’est une étape importante, c’est le début de l’indépendance. Pas pour Juliette, atteinte d’une déficience intellectuelle (DI), d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et d’une dyspraxie motrice et verbale.

À ses 18 ans, Juliette sera majeure, mais pas autonome.

Et nous, ses parents, nous, ses aidants, nous continuerons à prendre soin d’elle comme d’une jeune enfant. Alors pour la Semaine nationale des personnes proches aidantes, qui se tient cette semaine, nous voulons prendre la parole, car nous sommes aussi des proches aidants contrariés et excédés par la bureaucratie et la lourdeur administrative.

Bureaucratie indécente

Depuis plusieurs mois, notre famille est confrontée au labyrinthe administratif qui attend les parents d’enfants à besoins particuliers lorsqu’ils deviennent majeurs.

Passer d’un pédiatre à un médecin de famille et de l’hôpital pour enfants à celui pour adultes, trouver de nouveaux spécialistes, remplir les formulaires SR-0014 et SR-2100, demander l’attestation de fréquentation scolaire, retourner de nouveau chez le médecin pour lui demander de remplir un autre formulaire, car le précédent était pour un autre ministère, ouvrir un compte bancaire pour une personne inapte à s’en occuper, apprendre qu’il fallait soumettre une déclaration fiscale à 17 ans (même sans revenus) pour maximiser les contributions au REEI, revoir nos testaments, envisager des fiducies testamentaires, un régime de protection (tutelle), multiplier les appels et pressions pour avoir une travailleuse sociale au dossier, remplir le formulaire 3003-01, le formulaire 3003-02, le 4086... La liste ne s’arrête pas.

Aucune aide

Face à cette bureaucratie en silo, demandante, frustrante et accablante, comme tous les parents concernés, nous sommes laissés à nous-mêmes, sans avoir recours à une aide spécialisée et formée pour nous soutenir. Nous avons cherché des renseignements par nous-mêmes, nous avons sollicité des organismes de soutien, nous avons contacté les services du gouvernement... Mais cela ne suffit pas.

Il y a trop de démarches à effectuer, de notions à maîtriser, de ressources à consulter. Nous ne sommes jamais à l’abri d’avoir mal rempli un formulaire, raté un délai ou oublié une étape, voire oublié carrément un aspect important lié à l’atteinte des 18 ans, et que cette omission ou erreur ait des conséquences considérables pour nous et pour Juliette.

L’expérience de plusieurs parents (heureusement qu’ils existent pour qu’on puisse s’informer auprès d’eux et s’entraider) montre que des demandes peuvent tomber en latence uniquement à cause d’une signature mal réalisée. Perte de revenus, perte de droits, perte de services. Les risques sont réels et nous sommes inquiets. Qu’arrivera-t-il à Juliette si nous nous sommes trompés de formulaire? Et qu’arrivera-t-il à tous les autres enfants à besoins particuliers, si leurs parents ne trouvent pas la bonne information, au bon moment?

Pour les 18 ans de notre belle Juliette, nous allons organiser une grande fête, ce sera le début de quelque chose de spécial, de SA vie d’adulte... mais pas la fin de nos inquiétudes pour son avenir.

Boris Mayer-St-Onge et Brigitte Robichaud, Parents-aidants de Juliette