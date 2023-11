Freiné par la pandémie, Groupe Voyages Québec pensait y rester

Après trois années à faire des pieds et des mains pour assurer sa survie en pleine pandémie, Groupe Voyages Québec (GVQ) peut enfin souffler: le géant du voyage organisé a repris son rythme de croisière, au grand plaisir du capitaine du navire, Laurent Plourde.

GVQ terminera 2023 avec un rendement en hausse comparativement à 2019, une première en quatre ans.

Au plus fort de la COVID-19, le chiffre d’affaires de l’entreprise fondée à Québec en 1979 a dégringolé de 87%. Même son président, complètement impuissant, avait «commencé à se demander quelle serait [sa] prochaine job».

«Jamais je n’aurais pensé vivre une crise comme celle-là aussi jeune», admet-il, au cœur des grands bureaux de l’entreprise situés au 10e étage du 2525 SSQ, sur le boulevard Laurier.

Sans commune mesure

L’homme d’affaires de 37 ans se souvient quand son père, Paul, a traversé le 11 septembre 2001 et ses répercussions sur l’industrie touristique quand il était à sa place.

«C’était majeur, mais ce n’était qu’un seul marché. Les voyages en avion avaient pris une débarque, mais l’autocar avait la cote. En 2020, c’est le monde au complet qui était paralysé du jour au lendemain.»

M. Plourde et son équipe sont soulagés d’être sortis de cette immense tempête sans avoir perdu de membres de l’équipage grâce, entre autres, à l’aide financière du gouvernement et à une bonne dose de créativité.

«On s’est adaptés. On s’est tournés vers le marché québécois en créant des forfaits pour se rendre pratiquement partout sur le territoire. C’était un défi colossal, mais il a fallu se réinventer complètement.»

Changement de cap

Plus jeune, Laurent Plourde s’imaginait architecte ou vétérinaire. Deux professions bien loin de celle qui l’attendait finalement comme successeur de son père, à la tête de Groupe Voyages Québec.

Son baccalauréat en Administration des affaires en main, il a refusé l’offre alléchante d’une grande compagnie de Toronto pour commencer au bas de l’échelle au sein de l’entreprise familiale.

«J’avais le plus bas salaire dans la place. Mon bureau de l’époque était gros comme un garde-robe! Je voulais montrer que je pouvais faire ma place sans me la faire donner.»

«On réglerait ça là»

En 2016, Laurent Plourde occupait le rôle de vice-président directeur, pendant que son père préparait progressivement sa retraite.

Les membres de la direction de Groupe Voyages Québec tenaient leur réunion annuelle au Cercle de la Garnison de Québec quand Paul Plourde a annoncé à son fils de 30 ans à l’époque qu’il tirait sa révérence.

«On était en pause, à l’extérieur, juste lui et moi. Il m’a dit "tu sais Laurent, je pense que tu devrais devenir président éventuellement." Je lui ai confirmé que j’étais dans ce parcours-là. Il a répondu "ça serait maintenant, on réglerait ça là". Il est rentré et il l’a annoncé à toute l’équipe. C’était un moment incroyable!»

Croissance

Depuis sept ans à titre de président, Laurent travaille à faire croître encore davantage le travail d’une vie de son père, «un visionnaire» selon lui.

Il a confié au Journal que l’entreprise et ses filières devraient bientôt conclure de nouveaux partenariats majeurs. Un nouveau site web pour gérer les réservations est aussi dans les cartons.

En rafale

Qui t’inspire? Mon père. C’est un précurseur dans le domaine du tourisme au Québec, et j’ai toujours admiré son audace et son inventivité.

Entreprendre c’est...? Laisser aller sa créativité pour répondre à un besoin. C’est aussi avoir le courage de se lancer dans le vide.

Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait...? Plein de choses! La guerre? La pauvreté? La crise climatique? J’aimerais voir les gens travailler ensemble pour enrayer ces problèmes.