Hommage au Dr Mulder et aux champions de 1993

Le Canadien et la Fondation de l’Hôpital général de Montréal formaient une excellente équipe afin de rendre hommage au docteur David S. Mulder ainsi qu’à l’équipe championne de la coupe Stanley de 1993. La soirée a permis d’amasser plus de 1,5 million $ qui seront partagés avec la Fondation de l’Hôpital général, le Fonds Serge Savard de la Fondation de l’Université de Sherbrooke et le Fonds d’urgence du centenaire des Anciens Canadiens. Lors du message vidéo de Saku Koivu, il y a eu un profond silence quand il a remercié le Dr Mulder et le groupe de médecins de l’Hôpital général de Montréal de lui avoir sauvé la vie. Ce fut un moment d’émotion au cours duquel l’ancien capitaine du CH a eu beaucoup de difficulté à retenir ses larmes.

Photos Agence qmi, Joël Lemay, et fournies par Pascale Vallée ainsi que Daniel Desjardins

Le directeur général de la formation du Canadien de 1993, Serge Savard, qui a initié cette soirée mémorable, est en compagnie de Stéphanie Riddell, la présidente-directrice générale de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal, du Dr Mulder et de Guy Carbonneau, le capitaine de la dernière formation championne du 1993.

La Fondation de l’Hôpital général de Montréal a pour mission d’apporter un soutien pour des soins vitaux offerts à l’Hôpital général, au Centre universitaire de santé McGill et, plus largement, au sein du Réseau universitaire de santé McGill. Sur la photo, le Dr Mulder porte fièrement sa bague de champoons de 1993.

Parmi les joueurs de la formation de 1992-1993, il y avait Paul DiPietro, Vincent Damphousse, le meilleur pointeur de cette équipe, et Rob Ramage.

Benoit Brunet était heureux de revoir ses anciens coéquipiers, dont Brian Bellows et Lyle Odelein.

Jimmy Arseneault et sa fille, Shana-Lee Arseneault, ont passé une agréable soirée avec Yvon Lambert.

André Racicot, Gilbert Dionne, Patrice Brisebois et Mario Roberge sont en compagnie de Mike Keane.

L’équipe du Canadien a effectué un travail magistral afin de permettre aux invités de vivre une soirée inoubliable sur la patinoire du Centre Bell. Ci-contre, on voit le président d’honneur de la soirée, Geoff Molson, et France Margaret Bélanger, présidente du Groupe CH.

Le Fonds Serge Savard de la Fondation de l’Université de Sherbrooke est destiné à aider les étudiantes et étudiants athlètes du Vert & Or. On voit ici François Lefebvre, de la Brasserie Molson, et Denis Savard, membre du Temple de la renommée du hockey.

Trois membres du Temple de la renommée : Denis Savard, Patrick Roy, qui a remporté trois trophées Conn-Smythe, dont un en 1993, et le capitaine du CH en 1992-1993, Guy Carbonneau.

Le quatrième meilleur marqueur du club de 1992-1993, Stéphan Lebeau, pose avec Chris Nilan et Ed Ronan.

Le Fonds d’urgence du centenaire offre une aide aux ex-joueurs du Tricolore. Le pilote Alex Tagliani est en compagnie de Réjean Houle, le président des Anciens Canadiens.

Larry Robinson (assis) était entouré d’un fervent groupe de partisans du Canadien.

Gary Leeman pose aux côtés de Mathieu Schneider, Jesse Bélanger et Éric Desjardins, qui avait brillé durant les séries.

Deux gagnants de la coupe de 1993, Éric Desjardins et Patrice Brisebois, entourent Stéphanie Riddell, présidente-directrice générale de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal, ainsi que Nadia Saputo.

La soirée a rendu hommage à la brillante carrière du Dr Mulder à l’Hôpital général de Montréal ainsi qu’à ses 60 années avec le club, dont 24 ans en tant que médecin en chef. L’ancien président du Canadien Pierre Boivin, et Bill Daly, adjoint au commissaire de la LNH, sont en compagnie du Dr Mulder.

Quels beaux moments j’ai pu me rappelerer en compagnie de Martin Lafleur, le fils de Guy Lafleur, son épouse, Angelica, et Jean-François Bilodeau, de BFL.

Yvan Cournoyer, qui a remporté 10 coupes Stanley, dont quatre comme capitaine, est en compagnie d’Andrew Molson et de Ronald Corey, le président de la formation de 1992-1993.

À l’époque où il jouait avec le Canadien, Bob Gainey, qu’on voit avec Herb Black et Guy Carbonneau, a donné un poème intitulé La persévérance au Dr Mulder pour le soutenir dans les moments difficiles pour aider les joueurs à guérir.