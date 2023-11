Hydro-Québec coupe ses liens avec un institut de recherche chinois

Un an après l’accusation d’espionnage contre un employé d'Hydro-Québec, Le Journal a appris que la société d'État s’apprêtait à couper ses liens le mois prochain avec un institut chinois affilié au réseau électrique du pays.

«Cette entente vient à échéance le 31 décembre 2023 et ne sera pas reconduite», a confirmé au Journal Hydro-Québec, par son avocat en chef, François Ramsay, en réponse à une demande d’accès.

L’organisation, qui a une «collaboration de recherche et développement» depuis 15 ans avec l’Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), est la China Electric Power Research Institute (CEPRI).

Fondé en 1951, le CEPRI est affilié au réseau électrique chinois, le State Grid Corporation of China (SGCC), selon son site web.

Pourquoi mettre fin à cette collaboration maintenant ? Hydro répond que son partenaire est capable d’offrir le soutien nécessaire aux utilisateurs du simulateur. «Nous souhaitons concentrer l’effort de nos experts sur la mission de base de l’IREQ», a mentionné la porte-parole d'Hydro-Québec, Caroline Des Rosiers.

«Aucune donnée confidentielle»

Interrogée par Le Journal, la société d'État a précisé qu’aucune somme n’avait été allouée au projet chinois et qu’il ne comportait «aucune donnée confidentielle d’Hydro-Québec».

«Cette collaboration porte sur le développement du simulateur numérique en temps réel HYPERSIM pour le réseau de CEPRI. L’IREQ, ayant l’expertise de l’outil HYPERSIM et des équipements physiques, intègre de nouveaux systèmes et matériels et fournit de l’assistance technique à CEPRI pour la mise en fonction de ses équipements», a détaillé Hydro.

Hydro-Québec a expliqué que ce simulateur HYPERSIM est commercialisé partout dans le monde et qu’il est employé par plusieurs grands réseaux électriques.

Jeudi, des sources bien au fait des travaux de l’IREQ ont indiqué au Journal que ce type de partenariat ne courait aucun risque. D'autres se sont montrés plus prudents.

Préoccupation potentielle

C'est le cas de Margaret McCuaig-Johnston, ancienne vice-présidente du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui a affirmé qu’il fallait être vigilant quand vient le temps de tisser des liens avec des intérêts étrangers.

«L’ampleur de la préoccupation potentielle dépend des travaux sur lesquels les deux organisations travaillent ensemble et du partage ou non d'informations sensibles sur le réseau nord-américain», a-t-elle analysé.

«Comme on le sait, le réseau québécois est intimement coordonné avec celui du nord-est des États-Unis», a-t-elle ajouté.

La China Electric Power Research Institute n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue jeudi.

Malgré des froids diplomatiques qui subsistent après l'affaire Huawei, la Chine demeure un partenaire économique important du Canada.

Il y a six mois, l’ex-ambassadeur du Canada en Chine Dominic Barton a été l'invité d'un événement d'un lobby d’affaires Canada-Chine, chapeauté par le clan Desmarais, le jour même où une enquête publique sur l’ingérence électorale avait été écartée.