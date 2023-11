Hydrogène vert: une usine de 4 milliards $ verra le jour à Shawinigan

Une usine comportant un parc éolien et solaire ainsi qu’un électrolyseur verra le jour à Shawinigan en 2028 afin de produire 70 000 tonnes d’hydrogène vert pour décarboniser le Québec.

C’est ce qu’a annoncé vendredi matin le développeur de projets innovants TESCanada H2 inc, lorsque le Projet Mauricie de 4 milliards $ de fonds privés a officiellement été présenté.

Il s’agit d’un des plus grands projets pour la décarbonisation du Québec annoncé à ce jour, alors que la province prévoit de réduire de 800 000 tonnes les émissions de CO2 chaque année.

À lui seul, le Projet Mauricie permettra d’atteindre 3 % des objectifs de réduction de GES du Québec d’ici 2030.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«En tirant parti de l'innovation et de la force de nos ressources, TES Canada contribue au changement vers une nouvelle ère énergétique plus durable, favorisant ainsi l'émergence d'une économie plus résiliente et plus verte», a souligné François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

L’hydrogène vert produit par la nouvelle usine sera avant tout dédié au transport lourd, qui représente à lui seul près de 10 % des émissions au Québec. Le reste servira à la production de gaz naturel renouvelable.

«L'hydrogène vert va nous permettre de réduire notre dépendance aux énergies fossiles dans certains secteurs du transport et dans plusieurs secteurs industriels où l'électrification n'est pas possible», a précisé le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Par ailleurs, plus de 1000 emplois seront créés lors de la construction. À terme, ce seront 200 emplois permanents qui seront offerts dans le cadre du Projet Mauricie.