J’ai visité des condos «anti-spéculation» abordables et presque neufs

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Des condos abordables et soustraits à la surenchère même en 2023? Ça semblait trop beau pour être vrai. Alors, je me suis rendu à Sherbrooke pour visiter les rares appartements du genre pour l’instant au Québec et... me voilà séduit!

«J’ai payé 232 000$ il y a un an pour mon 4 et 1/2 avec stationnement intérieur bâti en 2020», me dit, en souriant, Louis-Philippe Gagné, 25 ans.

Ce gestionnaire chez Costco n’aurait pas pu normalement se procurer un appartement aussi vaste et lumineux à un tel prix.

Mais la coopérative de propriétaires (et non de locataires) nommée Havre des Pins, à Sherbrooke, s’organise pour garantir des logements «achetables» pour le commun des mortels en empêchant la spéculation.

25 % sous la valeur du marché

«Ici, le principe est: on achète et on vend les condos 25% en dessous du prix du marché», explique Louise Veronneau, 52 ans, propriétaire d’un 5 et 1/2 et responsable, avec d’autres, de fixer ce «juste» prix de vente.

«Ce n’est pas le vendeur qui décide du prix auquel il cède son condo qui sera également abordable pour l’acheteur suivant... et ainsi de suite», résume-t-elle.

Louis-Philippe Messier

Évidemment, les prix montent quand même.

«J’ai payé mon 3 et 1/2 160 000$ il y a cinq mois, mais c’était le même prix qu’un an plus tôt parce qu’une clause interdit de changer le prix en cas de vente avant un an», m’explique Luc Raîche, un retraité de l’Université de Sherbrooke de 67 ans.

Louis-Philippe Messier

Qui peut acquérir ces propriétés moins chères?

«On regarde l’ancienneté de l’appartenance à la coopérative et les membres les plus anciens ont la priorité», m’explique Hélène Drolet, 74 ans, la trésorière qui habite un lumineux 5 et 1/2 payé 207 000$ avec vue imprenable sur un boisé.

Pour être membre d'une coopérative de propriétaires, il suffit de payer les frais d’adhésion de quelque 250$.

Louis-Philippe Messier

Qui empoche quoi ?

Lors ma visite à Havre-des-Pins, un 5 et demi acheté en 2019 pour environ 220 000$ allait bientôt être mis en vente pour environ 295 000$.

Sur cette éventuelle plus-value de 75 000 $: 1) 40% vont au vendeur. 2) 50% vont au Fond Coop Accès Proprio, l’OBNL qui possède le terrain et qui lancera d’autres projets du genre ailleurs au Québec. 3) 10% vont à la coopérative Havre des Pins.

«On fait moins d’argent en revendant, mais on s’est moins endettés au départ! », s'enthousiasme Julie Grenier, de la Fédération des coopératives de l’Estrie.

Les frais de condo comprennent toutes les taxes, le fonds de prévoyance, l’internet et même le câble.

80 nouveaux condos abordables s’ajouteront à Havre des Pins d’ici deux ans.

Dans la même région, un projet pilote de «Petit Quartier» comportant 73 minimaisons en est à ses dernières formalités.

À Waterville, aussi en Estrie, seize grands condos en coopérative appelés Des Prés sont déjà habités par des familles.

Près du pont Jean-Laporte à Lévis, un projet de 260 condos coopératifs appelé L’Ancrage devrait être livré à l’automne 2024.

À quand des condos anti-spéculation à Montréal où on en aurait cruellement besoin ?

Louis-Philippe Messier

À voir aussi :