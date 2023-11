La tragédie de la sous-scolarisation des garçons

C’est un petit chapitre qui arrive bien loin dans la mise à jour économique du ministre des Finances. Mais c’est un chapitre crucial qui décrit un problème et un tabou du Québec: la sous-scolarisation des garçons s’aggrave.

Et je prends la peine de préciser que la sous-scolarisation des garçons mène à la sous-scolarisation des hommes dans la société.

C’est dans la section sur l’atteinte du plein potentiel de l’économie du Québec que l’énoncé du ministre Eric Girard aborde le sujet. Vous comprenez qu’au ministère des Finances, on se concentre sur l’angle économique. Un haut niveau d’éducation est gage d’un meilleur enrichissement collectif, c’est une évidence.

Avec le virage technologique et le virage numérique, les employeurs ont besoin de compétences pointues, des compétences qui s’acquièrent largement à l’école. Avec les années, on voit fondre le nombre d’emplois qui peuvent être comblés par une personne qui n’a aucun diplôme.

Sombre portrait

Les chiffres sont terribles. Seulement 69% des garçons obtiennent leur diplôme secondaire dans les délais prévus. Seulement 41% des diplômés au Québec sont des gars. C’est la plus faible proportion de tout le Canada.

Évidemment, les garçons n’obtenant pas leur diplôme d’études secondaires, la sous-scolarisation se prolonge et s’aggrave au niveau collégial et universitaire. Au dernier relevé, il y avait 185 000 femmes dans les universités québécoises contre seulement 128 000 hommes. Imaginez la réaction si c’était l’inverse!

Il ne faut surtout pas réduire le nombre de filles et de femmes qui réussissent. Nous avons fait un rattrapage par rapport à cette époque où les femmes avaient nettement moins accès aux études et c’est une merveilleuse chose. Cependant, il faut s’inquiéter grandement des conséquences du retard dramatique du côté des garçons.

Oui, la sous-scolarisation vient avec des conséquences économiques graves. Le ministre des Finances a raison de s’en inquiéter. Ces impacts risquent d’ailleurs de s’accentuer avec le temps. De plus en plus de métiers vont composer avec des technologies avancées et bientôt avec l’intelligence artificielle.

Quel avenir?

Mais les conséquences ne sont pas seulement économiques. Elles sont aussi sociales. L’éducation a une valeur en soi. J’ai entendu mille fois des gens âgés expliquer aux jeunes à quel point ils sont privilégiés d’avoir accès à l’éducation. Eux qui ont connu une époque très différente disent en soupirant: «Si j’avais eu la chance d’aller à l’école plus longtemps...»

L’éducation améliore plusieurs aspects de la vie. L’exclusion du marché du travail conduit à un sentiment d’exclusion plus large de la société. L’impossibilité d’avoir accès à une carrière ou à des professions mieux rémunérées crée une frustration et potentiellement des problèmes sociaux. Il faut se questionner sur les dizaines de milliers de jeunes hommes qui abandonnent tout et se retrouvent à vingt ans sans aucun diplôme.

Avouons-nous la vérité! Si la sous-scolarisation touchait les femmes, on en parlerait tous les jours, il y aurait un plan d’action impliquant tous les ministères. Pour les hommes, on se contente d’un sous-chapitre dans un document des Finances sur la perte de productivité.